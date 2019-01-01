昔日恩怨随风去 贝克汉姆欲邀请维埃拉执教

大卫·贝克汉姆有意邀请阿森纳传奇人物帕特里克·维埃拉成为迈阿密国际历史上第一位主教练。

维埃拉目前是法甲球队尼斯的主教练，但现在是执教贝克汉姆的大联盟新军的首选。

43岁的维埃拉已经被迈阿密国际看中，以率队开始了他们在美国职业足球大联盟的首个赛季，而这家新军准备支付丰厚的报酬来确保他成为他们的新主教练。

迈阿密国际已经考虑了其他一些潜在的教练，包括比利时的罗伯托·马丁内斯和河床的马塞洛·加拉多，但是维埃拉是一个雄心勃勃的选择。

维埃拉自2018年6月以来一直执掌尼斯，在率队的第一个赛季中排名第7。本赛季他们目前在法甲排名第15，上 周六在里昂以1-2失利。

据了解，他已经在本周与尼斯董事会举行了会谈，后者已经意识到迈阿密的兴趣。

这名前法国中场球员曾在纽约城执教三年，并在那里建立了自己的声誉。

维埃拉今年也和前东家阿森纳联系在一起，他承认他对自己的未来很有野心。

今年早些时候他说：“自从我加盟曼城，我就对我的下一步有了一个清晰的想法。从曼城去到纽约，然后回到法国联赛是一个正确的决定。我很清楚自己想要达到什么目标，我会努力做出正确的决定，达到顶峰。”我想慢慢来，但我希望有一天能执教一支我在意大利或英格兰效力过的球队。”

明年3月，迈阿密国际将开始他们的第一个MLS赛季，并决心创造一个巨大的影响，他们耗资7.5亿英镑的劳德代尔球场将于明年开放。

贝克汉姆自2014年在洛杉矶银河退役后就一直致力于推动这家位于佛罗里达州的俱乐部发展，他是迈阿密自由公园有限责任公司的所有者。