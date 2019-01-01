昔日恩师如今对手 国足三大将回应国足关键战

对阵菲律宾的关键战即将打响，一起来听听三位来自上港的国脚有什么想说的吧。

中国国足将在今晚9点30分迎来自己2019年亚洲杯的第二战，这场与菲律宾的较量对两队来说至关重要，无论哪一队落败，都有可能被淘汰出局。

在这场关键战之前，国足主力门将颜竣凌、球队核心武磊以及后防大将石柯接受了《东方体育日报》的专访，期间二人谈到了这场比赛的重要性以及对昔日恩师埃里克森的看法。

颜竣凌采访

——你怎么看待菲律宾这支球队以及与他们的比赛？

“亚洲的这些球队，实力都越来越接近了。这次很多传统强队，韩国、日本第一场都赢得不轻松，可能会有进入状态慢的关系，但很明显，现在只要稍不留神，其他球队就具备了吃掉你的可能。”

——对于第一场比赛中的丢球，你们是如何总结与反思的？

“赢球之后，我回到酒店重新看了一些比赛集锦。中国队首战中的丢球，就多少和防守端注意力不集中有关。总之做好准备吧，每场比赛肯定都不好踢。”

——菲律宾主帅埃里克森曾经执教过上海上港并与你共事，对此你有什么感觉？

“再次相遇会有一种特别亲切的感觉吧，但这些也都是留在比赛场，90分钟内，我们的目标还是不变，那就是争取拿下。”

武磊采访

——你们谈谈你对对方主帅埃里克森的看法吗？

“老头和蔼可亲，不仅对我们球员，哪怕是基地里的工作人员都是一个态度，就这一点还是很温暖的。”

石柯采访

——虽然你在埃里克森执教初期过得很不顺，但他依旧很信任你，你对他有什么复杂感情吗？

“有机会的话就和他打个招呼，他是非常好的一个老人，当然了，这些赛后再说吧。”

——下场比赛你们会继续使用三中卫还是变成四后卫阵型？

“主要还是根据对手的情况，教练也会安排几种不同的方案吧，不光是防守端，每条线都是这样，作为我们球员来说，就是时刻做好准备，只要上了场，就要尽可能帮助队伍，打出教练布置的东西。”