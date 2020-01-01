昔日射手沦为替补 图赫尔承认卡瓦尼缺乏信心

人们对乌拉圭前锋的未来充满了猜测，巴黎圣日耳曼的教练说这位前锋缺乏信心。

托马斯·图赫尔承认这个赛季埃丁森·卡瓦尼失去了信心，但是他仍然坚持要把这名前锋留在巴黎圣日耳曼。

卡瓦尼正在与腹股沟的伤病作斗争，他已经向巴黎圣日耳曼递交了转会申请，而巴黎圣日耳曼的体育主管莱昂纳多已经证实，俱乐部拒绝了马德里竞技的转会报价。

英超俱乐部切尔西和托特纳姆热刺也与卡瓦尼联系在一起，卡瓦尼本赛季因为伤病和毛罗·伊卡尔迪的状态，只能在法甲出场9次。

图赫尔理解卡瓦尼的沮丧，但他坚持认为乌拉圭前锋仍然是他球队的重要组成部分。

“现在他坐在板凳上，缺少上场时间。他缺乏节奏和信心。”图赫尔在周三法国联赛杯半决赛对阵兰斯赛前说：“（信心）是最重要的，尤其是对射手来说，但事实就是如此。在大俱乐部，有很多高质量的球员，但是竞争很激烈，这对他来说并不容易。”

“我意识到这一点，我完全理解，我很高兴看到他仍然是职业的。如果有人受伤了，我们会有一个很棒的替补。”

“如果他能找回自己的节奏，我们就能让他上场，让其他人坐在板凳上。但是他缺少这种能力，所以仅仅在一场比赛中提供帮助是很困难的。”

“我们仍然有这样的想法，但这就是为什么他成为球队的一员会更好，但他的腹股沟仍然有问题。”

尽管图赫尔打算留下卡瓦尼，但他知道在转会窗口关闭之前情况可能会改变。

“我说过很多次，我爱这个团队，我爱球员，我爱他们每一个人。我们不想失去一名球员，但有时会发生这种情况。”

“这就是现实。我仍然有同样的感觉，也许什么都不会发生，所以我很安静。埃丁森是我们的球员之一，我很高兴。”

“如果事情必须改变，我们会适应。现在，他在这里，是我更衣室的一部分。如果情况有变，我们以后再考虑。

“我们需要等几天，直到他恢复健康。然后他将不得不为在球队中找到一个位置而奋斗，而在赛季中这并不容易。他受了太多的伤，但这不是他的错，也不是我们的错。”

“他不得不做太多的个人训练，这就是他缺乏自信的原因，他踢得不够，得分不够，但我们不能想太多，因为他受伤了。”