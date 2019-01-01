明明是我先的 老雷：阿扎尔真棒 当年是我先看上他的

​哈里·雷德克纳普告诉《talkSPORT》，在他执教热刺期间，他是如何接近于签下埃登·阿扎尔的。

阿扎尔再次成为切尔西的明星，帮助蓝军淘汰热刺进军联赛杯决赛。

但雷德克纳普表示，如果当年一切顺利，阿扎尔可能会穿上托特纳姆热刺的战袍。老雷表示，阿扎尔在2012年转会斯坦福桥之前，就渴望加盟这家北伦敦俱乐部。

在得到西汉姆的旧部下乔科尔的消息后，雷德克纳普前往里尔观看了年轻的阿扎尔的表现，并告诉托特纳姆热刺要签下他。

但是什么也没有发生。

现在，阿扎尔是欧洲最优秀、最令人垂涎的球员之一，热刺肯定会为他们错失的机会而后悔，尤其是在阿扎尔帮助蓝军淘汰了他们后。

在周五的“巴西阿兰体育早餐”节目上上，雷德克纳普透露：“我想把他签到托特纳姆热刺。”

“乔科尔在里尔和他一起踢球，乔打电话给我说，‘哈里，我在里尔和一个男孩一起踢球，他是我搭档过的最好的球员’，要知道乔之前在切尔西和一些顶级球员踢过球。”

“所以我去里尔四次，但我第一次看到就知道了。我一直想去见他。我希望和他聊天。”

最后，我在一家酒店见到了他，和他聊了一个小时左右。

“他当时想去热刺，但不幸的是交易没有完成。真是遗憾。”



雷德克纳普也承认他对切尔西主教练毛里齐奥·萨里最近对他的明星球员的批评感到震惊。

在上周以0比2输给阿森纳后，这位意大利主帅猛烈抨击了他的球队的心态。他要求阿扎尔为球队“做更多的事情”，并将阿扎尔称为“一个单独的球员而不是一个领导者”。

“我不知道萨里怎么能批评阿扎尔——每次他拿到球，比赛就变了。”雷德克纳普补充道。

“他就是这么棒。他的控球能力，他的变向和变速的能力，他真的是一个了不起的球员。”