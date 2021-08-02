明斯：欧洲杯首战前我睡不着觉 精神状况一落千丈

这位阿斯顿维拉球星还谈到了自己遭受种族主义攻击的经历，包括他的队友在这个夏天遭受的辱骂

阿斯顿维拉和英格兰后卫泰隆-明斯表示，他的心理健康在欧洲杯期间“急剧下降”，他讲述了自己在这个夏天经历的斗争以及他被种族主义共计的经历。

明斯承认，他觉得自己在今夏的欧洲杯中因为缺乏国家队经验而被单独挑出来批评，这导致许多人在他代替受伤的马奎尔在前两场比赛中首发之前就对他产生了怀疑。

在那段时间里，明斯承认自己和心理医生一起做了很多工作，才让他进入了一种能够为国家出战的精神状态。

他告诉《太阳报》：“在对阵克罗地亚的首战前，我确实度过了一段艰难的时光，我想我现在对外界的影响更加麻木了，但我的心理健康确实大幅下降。我并不羞于承认这一点，因为在进入那场比赛前，人们对我的了解很不足。”

“我可能是球队名单上唯一一个人们认为‘不确定他行不行’的球员，这是我必须克服的。”

“所以我和我的心理医生一起做了很多工作，他让我学习很多应对机制——无论是呼吸、冥想，还是只是学习如何将自己带入当前时刻。停止让你的潜意识占据一切。”

“这是困难的。在第一场比赛之前，我真的没有睡好。”

一个曾把明斯看作英格兰薄弱环节的人是前三狮国脚里奥-费迪南德，他在欧洲杯前就对明斯缺少欧冠经验感到担忧。

但明斯最终赢得了费迪南德的表扬，明斯透露：“费迪南德在欧洲杯后亲自给我发短信，他说他认为我是球队薄弱的一环，并表示克罗地亚应该针对我这一点来打。”

“他给发的短信写着：‘你给出的一流的回应，与你在球场上的表现相匹配。’费迪南德真是一个可爱的家伙。”

“能在这个可以谈论心理健康，谈论自己感受的时代踢球，真是太棒了。”

明斯还谈到了他与种族主义的斗争，他最近批评英国内政大臣普里蒂-帕特尔对球员跪地抗议缺乏支持。

今年夏天英格兰在欧洲杯决赛中输给意大利后，明斯看到队友拉什福德、桑乔和萨卡在点球大战中罚失点球后受到种族歧视。

明斯表示他知道社交媒体上肯定会出现这样的言论，而这让他感到很不幸，他说道：“这总是令人沮丧。这么说很可怕，但这并不是什么新鲜事。被种族歧视这并不奇怪，但它不能也不应该被接受。我想我们都在赛后和那些球员谈过，因为我们刚刚输掉了比赛，他们因为罚丢点球而感到崩溃。”

“我们当时甚至没有意识到种族歧视。我们可以看到他们有多沮丧，他们觉得自己让别人失望了。但是，当你站出来并主罚点球时，情况就不是这样了。当你把自己放在那种情况下，你不应该因为结果而被滥用。”

明斯接着详述了他自己被种族歧视的经历，包括一次在家乡附近被警察拦下的事件。

“我开着车被警察拦了几次，”他说道。“我当时在切本汉姆——我就是在那里长大的，所以你可能会认为他们更了解我——但他们让我靠边停车，说我的车不在这附近注册，想知道我为什么会在这一带。我的意思是，我当时开的是一辆路虎，而我很确定那不是一辆赃车。”

“我也遇到过一些微妙的事情，比如在商店里，一些人看我的表情怪怪的，诸如此类的事情。但我不认为我们处在一个像以前那么糟糕的时代，我们很幸运生活在一个没有因为信仰或肤色而被关进监狱的世界。”