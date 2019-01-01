旺达：我有锦囊妙计 巴黎是最糟糕的选择

阿根廷前锋的经纪人兼妻子说，尽管她对转会并不满意，但她已经准备好了在法国首都生活。

毛罗·伊卡尔迪的妻子兼经纪人旺达·娜拉声称，这名前锋被租借到巴黎圣日耳曼是“她的锦囊妙计”。

在一月被剥夺了队长资格，并被排除在本赛季球队的训练以外后，伊卡尔迪在转会窗口的截止日从国际米兰租借转会到巴黎圣日耳曼。

这名前锋曾与尤文图斯、那不勒斯、摩纳哥和马德里竞技联系在一起，但最终同意与国际米兰续约一年，合同期直到2022年。不过据报道，国际米兰已向巴黎圣日耳曼提供了7000万欧元的买断选择权，后者可以在赛季结束时购买伊卡尔迪。

这位阿根廷国脚转会法甲冠军之前，有报道称他的法律团队威胁要起诉国际米兰，因为他没有入选一线队。

娜拉说，巴黎总是在候选目的地上，尽管这对她来说不是一个理想的场景。

“如果我等到最后一刻，那是因为我有锦囊妙计。”娜拉在接受阿根廷电视节目《Morfi Telefe》采访时表示：“没有人知道，甚至孩子们也不知道。毛罗收拾了一个小提箱，剩下的就交给我了。”

“孩子们在意大利上学，所以我们将住在米兰和巴黎。在我们的三个选择中，巴黎圣日耳曼对我来说是最糟糕的，因为我必须回去和孩子们一起住在米兰。但我想到了对他最好的办法。有很多重要的意大利俱乐部都想要他，这样就容易多了。”

这名26岁的球员在国际米兰的219场比赛中打进124球，在被告知可以离开后，无论是在季前赛还是意甲联赛的头两场比赛，他都没有出现在孔蒂的球队中。

他有可能在9月14日巴黎圣日耳曼对阵斯特拉斯堡的比赛中代表巴黎圣日耳曼上演首秀。