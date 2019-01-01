旺达：伊卡尔迪不会去尤文 去巴黎为了不背叛国米

阿根廷人的妻子和经纪人排除了转会尤文图斯的可能性，这名前锋现在被租借到巴黎。

毛罗·伊卡尔迪的经纪人兼妻子旺达·娜拉表示，尽管他在巴黎圣日耳曼的表现令人震惊，但他明年不会加盟尤文图斯。

26岁的伊卡尔迪在巴黎度过了一段美好的时光，他是从国际米兰租借过来的，在16场比赛中打进13球。

但是在关于他将来可能加盟尤文的传言中，娜拉否认了关于伊卡尔迪明年将前往意甲冠军的报道。

“不，不。毛罗现在在巴黎，他在那里表现得很好，而且正在实现一些疯狂的目标，就像他一直做的那样。”她告诉Rete 4：“唯一让我感兴趣的是他的快乐，他在巴黎圣日耳曼非常开心。”

伊卡尔迪为国际米兰效力了6个赛季，合同到2022年6月到期，他在188场比赛中打进111球，并获得了2018年意甲最佳球员。

娜拉向国际米兰表示了敬意，她说他决定加入巴黎圣日耳曼是为了不辜负他在国际米兰的时光。

“我对梅阿查和意大利有着美好的回忆。就像我常说的，真正发自内心，我知道我们一直站在球队这一边。”

“选择去巴黎也是为了不背叛蓝黑军团。我们没有背叛对方，毛罗去了一家他不能拒绝的俱乐部，即使是在国际米兰，一切都很顺利。”

这位阿根廷前锋在他为巴黎圣日耳曼效力的10场联赛中有7场进球，并将卡瓦尼挤出了首发阵容。

他还在6场欧冠比赛中打进5球，帮助法国首都俱乐部进入16强。