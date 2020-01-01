旷日持久 穆里尼奥：埃里克森的情况本不该发生

若泽·穆里尼奥对克里斯蒂安·埃里克森转会一事越来越感到失望，热刺主帅在说“这种情况不应该发生”。

离一月份的最后期限还有不到一周的时间。关于埃里克森的未来，目前还没有一个明确的决定，这位丹麦的中场组织者在他的合同到期前还在继续制造着无尽的猜测。

穆里尼奥承认现在的情况并不理想，葡萄牙人希望看到一个漫长的过程结束。

当被问及埃里克森的最新情况时，他说：“我只想说这种情况不应该发生在1月25日。这并不是热刺的错，1月25日我们的处境就是这样。”

“我唯一能说的就是埃里克森，自从我来到这里，他的表现非常非常职业，和我以及整个球队都在一起。”

“热刺是最后一个要为这种情况负责的人，但是在这样的情况下在1月25日是不太好的。”

当埃里克森似乎注定要在某个时候离开的时候，穆里尼奥承认热刺很可能会选择租借吉奥瓦尼·洛塞尔索。

他说阿根廷人再次吸引了人们的目光：“这不是义务，这是一种选择。”

“我认为这个男孩正在赢得这个决定。他正在为俱乐部做一个简单的决定来执行这个选择。

“自从我来到这里，这里发生了不可思议的变化。他此前几乎没有打过一场比赛，我想他在对阵贝尔格莱德红星的比赛之前几周很难上场。”

“但他知道我们想要什么。他是一个好的学习者，好的孩子，我认为他自己做出了决定，俱乐部将执行这个选择。这很正常，这是他应得的。”

穆里尼奥也被问及丹尼·罗斯的未来，这位英格兰国家队的左后卫与一些英超俱乐部有联系。

当被问及是否希望看到这位29岁的球员在北伦敦度过这个月时，热刺主帅说:：“我不知道。我不知道。（今天）没有受伤。这是我的决定。”