时隔近一年重回首发 拜利承认开场时很紧张

科特迪瓦人很高兴在近一年后重返球场，但他说他对复出的开始感到焦虑。

曼联后卫埃里克·拜利承认，在周一晚上与切尔西的比赛开始的几分钟里，他感到“紧张”。

这是拜利自从2019年4月以来的第一次首发，他刚刚从膝部韧带的伤病中恢复过来，这让他错过了2019-2020赛季的上半部分。

这名科特迪瓦国脚被招进了索尔斯克亚的首发阵容，因为林德洛夫因病缺席。

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在与哈利·马奎尔和卢克·肖的三人防守体系中，拜利表现出了自信和斗志，让蓝军陷入困境，最终曼联2-0获胜。

拜利透露，在马贝拉的训练营中，他缠着索尔斯克亚要首发，但在伦敦的比赛刚开始时，他的情绪几乎占据了上风。

“当你不踢这么长时间的比赛是很不容易的。”25岁的赛后说：“但踢比赛只会让事情变得更简单。我已经告诉教练我想参加比赛。经过长时间的严重受伤后，我一直在努力工作。”

“我已经为比赛准备了一周，并告诉了教练。比赛开始的时候，我花了几分钟来解决这个问题。”

“老实说在离开这么久之后我很紧张，因为我在对阵切尔西的比赛中受伤已经快一年了，但一切都很顺利。”

“我感觉到来自队友和教练的支持，这很重要。”

索尔斯科亚在赛后对拜利表示了赞赏，并指出拜利在下半场最后时刻对科瓦契奇的拦截是比赛的关键时刻。

“他太棒了，不是吗？”索尔斯克亚评价拜利：“选择埃里克不是一个难题，因为他是顶级球员。这是他自去年四月与切尔西交手以来的第一场比赛。”

“他是一个顶级的防守者，他对科瓦契奇的阻挡是世界上最精彩的防守。他动作敏捷，身体强壮，像狮子一样勇敢，能让他回来真是太好了。”