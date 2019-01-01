时隔十载重返德甲 克林斯曼执教柏林赫塔

柏林赫塔在12场比赛后排在德甲第15位，他们输掉了最近的四场比赛，上周末以0-4惨败于奥格斯堡。

周三，在安特·乔维奇被解除主教练职务后，尤尔根·克林斯曼被任命为柏林赫塔队的新主帅，合同将持续到2019-2020赛季结束。

最近几周，乔维奇的压力越来越大，现在已经证实，这位44岁的教练在执教俱乐部仅仅5个月后就离开了球队。

柏林赫塔的体育总监米夏埃尔·普雷茨今天早上宣布了与科维奇分道扬镳的决定，他说：“这对我们来说是一个非常艰难的决定，因为安特已经在赫塔工作了20多年。自从今年夏天担任一线队主教练以来，他的表现充满了激情、专业和细致。我们对此感到遗憾，但最终，就发展和最近的成果而言，我们认为有必要采取行动。我要感谢安特的奉献，到时候我们会和他讨论让他参与赫塔事务的其他方式。”

在做出决定后，乔维奇表达了他的失望，但他承认“俱乐部比个人更重要”，在他的执教下，球队的表现没有达到要求的标准。

“我们最近的比赛方式和结果导致了这个决定。”他说：“由于赫塔对我来说不仅仅是一个雇主，这样的决定当然令我受伤。但是我总是说俱乐部比个人更重要。我不仅爱这个职业，而且全心全意地爱这个俱乐部。”

现年55岁的克林斯曼三周前被任命为赫塔监事会成员，目前他的任务是扭转奥林匹克体育场的命运。

这是这位前德国主帅自2008-09赛季从拜仁慕尼黑下课以来首次在祖国执教。