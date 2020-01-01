时间紧迫 瓜迪奥拉将迎来执教生涯最难赛季

在英超联赛的失利和欧洲赛场的失望之后，曼城主帅只有很短的时间来扭转球队的颓势。

瓜迪奥拉正在进入一个未知的领域，面对他辉煌的教练生涯中最艰难的挑战之一。

这是这位曼城主帅第一次在同一家俱乐部工作五个赛季，这是他在上赛季英超和欧冠都表现不佳后的第一个重建工作。

落后英超冠军利物浦18分已经够糟糕的了，但是足总杯半决赛输给阿森纳和欧洲赛场上被里昂淘汰清楚地表明，即使是普通的对手也不再害怕瓜迪奥拉曾经令人生畏的球队。

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在里斯本令人震惊地输给法甲第七的里昂已经过去了一个多月，这意味着瓜迪奥拉在2020-21赛季的英超赛季开始前几乎没有时间来解决他的球队的不足。

隔离、国际比赛和假期缩短了通常为微调战术而预留的季前热身。

上赛季曼城的问题很难解释，也不能简单地归结为防守薄弱、缺乏创造力或把握能力不足等因素。

曼城是英超进球最多的球队，门将埃德森赢得了不失球次数最多的金手套奖，年度最佳球员凯文·德布劳内追平了单赛季最多助攻的纪录。他们还以4比0大胜利物浦。

然而，曼城在联赛中就输了9次，其中有一次输给了诺维奇，后者以落后安全区14分的成绩降级。

从这个意义上说，曼城已经成为一支真正令人困惑的球队。他们怎么能在对阵沃特福德的比赛中创造28次机会并以8-0获胜，但在对阵南安普顿的比赛中创造26次机会却0-1失利呢？

请记住，这支球队的阵容在很大程度上与前两个赛季打破积分纪录的球队相同，但他们上赛季的输球次数比过去10年里的任何一个赛季都多。

即使是瓜迪奥拉这样的战术天才也会受到考验，而解决之道并不仅仅在转会市场上，尽管曼城已经采取了一些措施来加强他们的球员阵容。

当然，这个夏天最激动人心的转会故事最终以失望而告终，梅西留在了巴塞罗那，但是这位六次金球奖得主不会是保持球队阵型和质量的长期战略的关键部分。

曼城在开赛之初就完成了两笔交易，而这两笔交易都将在一定程度上解决拉波尔特和勒罗伊·萨内的缺阵问题。拉波尔特因膝伤缺阵了6个月，而勒罗伊·萨内整个赛季都没有怎么踢球，现在已经转会到拜仁慕尼黑。

荷兰后卫内森·阿克也许不是转会市场上最大牌的球员，他是在伯恩茅斯经历了令人失望的降级之后来到伊蒂哈德球场，但是有足够的理由表明他会适应曼城的体系。

作为切尔西青训队的一员，在经历了将近150场英超比赛之后，阿克将会为拉波尔特缺席时看起来不确定的后防线增添一些急需的冷静和组织性。

在比赛中，他不仅擅长控球，而且在樱桃球场的大部分时间里他都在踢三后卫阵型——瓜迪奥拉在欧冠四分之一决赛输给里昂的比赛中就曾尝试过这种阵型。

曼城的另一位新入队球员是前瓦伦西亚边锋费兰·托雷斯，他已经成为了一名西班牙国脚，2100万英镑的初始转会费绝对划得来。

这位20岁的年轻人是萨内的直接替代者。曼城缺少一名有速度且踢法直接的前锋。

在10月5日转会窗口关闭之前，可能会有更多的增援，塞内加尔中后卫卡里杜·库利巴利仍然是首要目标，即使与那不勒斯的谈判进展缓慢。

瓜迪奥拉在新赛季的第一次新闻发布会上表现谨慎，并不想过多讨论俱乐部的转会交易细节，特别是在他第一次谈到梅西转会的可能性时。

但他坚持说，他对自己的球队感到满意。

他说：“自从我来到这里，我对球队非常满意，俱乐部一直都在尽力，不仅仅是为了我，也是为了球队。”

“即使我们必须留下我们现有的球员，我也会很高兴，如果我们必须换掉一些球员，那可能是因为球员自己决定离开。”

“我以前从来没有抱怨过，将来也不会。我很幸运能拥有这样的球员，能在这个俱乐部执教。就是这样。”

然而，瓜迪奥拉无疑会对上赛季表现不佳的球员提出更多的要求，本杰明·门迪有责任解决左后卫问题，贝尔纳多·席尔瓦需要重新找回他的最佳状态。

失去大卫·席尔瓦会让人感觉很痛苦，但菲尔·福登已经准备好接手他的角色，加布里埃尔·热苏斯现在必须证明他可以成为塞尔吉奥·阿圭罗的全职接班人，因为这位曼城传奇的合同只剩下一个赛季了。

对手的实力已经增强，无法否认利物浦有英超中最好的首发阵容。

然而，曼城无疑拥有最强阵容，在英超历史上最短的赛季里，这可能是至关重要的。

“我的感觉和往常一样好。”瓜迪奥拉说：“在俱乐部和这些球员一起工作是一种乐趣，所以感觉很好，就像以前一样。”

随着瓜迪奥拉在伊蒂哈德球场的时间越来越紧迫，有一件事是肯定的：他将尽一切努力让自己以胜利者的身份离开俱乐部。