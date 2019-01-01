时机不恰当 孔蒂：得国米青睐前就曾拒过罗马

国米主帅孔蒂承认，自己在今年早些时候拒绝了红狼的邀请，转而选择来到梅阿查。

在就任蓝黑军团主帅前，孔蒂曾与罗马联系在一起。而这则绯闻在双方本周五的比赛前又再次被提及。

前蓝军主帅坦言，在得知国米有意招他为帅前，他就已经收到过来自罗马的邀请，不过他认为这份邀请来的时间并不恰当。

在丰塞卡成为罗马主帅前，孔蒂曾和自己之前在国家队的队友托蒂讨论过此事。彼时狼王托蒂退役后，又重返俱乐部成为了一名主管。

孔蒂在新闻发布会上说道：“和弗朗西斯科（托蒂）有着长久的友谊。他向我解释了当时的情况，并且和我说起了执教罗马的可能性。”

“我当时非常冷静地做出了评估，我认为那不是一个恰当的时机。”

“但当时，我既没有收到国米的邀请，也没有其他球队招揽我。我只是做出了自己的判断，我决定非常礼貌地拒绝了这个提议。”

“我知道罗马是一家豪门，但这来的不是时候。或许在未来（还有可能）。”

目前孔蒂的球队力压卫冕冠军尤文，高居意甲积分榜榜首。而罗马则位列第5，与领头羊之间有9分分差。

对于丰塞卡在罗马开启的新篇章，孔蒂也给予了充分的支持和肯定。

国米主帅继续说道：“他在乌克兰（顿涅茨克矿工）已经证明了自己的能力。”

“但你必须得适应这里，你的对手会研究你，并且做好准备要阻击你。他把这种观念带进了意甲。”

“罗马值得称赞，他们拥有一套极具竞争力的阵容，有经验丰富的老将，也有非常出众的天才。”