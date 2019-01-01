时机不对 科曼把自己排除在巴萨主帅一职之外

这位前埃弗顿主帅被传将转会到诺坎普，但他不会在这个夏天上任。

罗纳德•科曼表示，现在不是他成为巴塞罗那主教练的“合适时机”，他坚称自己将继续担任荷兰主教练。

科曼一直被认为是巴萨主帅巴尔韦德的潜在替代者，他在1989年至1995年期间曾效力于加泰罗尼亚。

在欧冠半决赛中，巴萨在第二回合比赛中0-4负于利物浦，总比分被逆转惨遭淘汰出局。而在5月25日的国王杯决赛中，巴萨输给了瓦伦西亚。

但科曼表示，他希望至少在2020年欧洲杯之前继续担任荷兰国家队教练。

这位前埃弗顿主帅去年才上任，但已经带领球队打进入了欧国联的决赛阶段。

在周四对阵英格兰的半决赛之前，科曼说：“如果你只带了一年，而欧洲杯还有一年，那就不是时候了。”

“在我看来，我们可以把这种猜测抛诸脑后。”

“不管我说什么，总会有人说‘如果他们(巴塞罗那)给他一份工作，他无论如何都会去。媒体会报道这些故事，我理解这一点。”

“我知道我是如何与KNVB谈妥的，对我来说，这就足够了。”

在2018年世界杯资格赛失利后，科曼执掌了荷兰队，如果他的球队战胜了英格兰，他可能带领荷兰队在波尔图对阵葡萄牙或瑞士的决赛中获胜。

科曼的年轻阵容中拥有很多潜力十足的球员。

在通往半决赛的路上，多名国家队球星在阿贾克斯的欧冠比赛中出场，他们淘汰了皇家马德里和尤文图斯，而托特纳姆热刺在最后时刻的一粒进球才让这家阿姆斯特丹球队无缘决赛。

年轻中后卫德利赫特被认为是世界上最好的后防新秀之一，而德容早已确定新赛季将前往去到诺坎普效力。