时光催人老 看看巴塞罗那没有梅西的暗淡未来

他可能已经获得了个人的第六个金球奖，但是当他上周承认退休即将来临的时候，这名10号给人们敲响了警钟。

“我很担心梅西退役的那一天，”巴萨主席巴托梅乌上周说。尽管俱乐部的领导人也有他自己的批评者，但这一次他也说出了他们的心声。

巴托梅乌的这番话也说出了足球界的心声，他急切地想在梅西决定挂靴之前细细品味他所能提供的每一个最后一刻。

这位阿根廷前锋现年32岁，将在明年6月年满33岁，人们自然会对他的职业寿命产生疑问。不是因为他的表现水平有所下降——梅西在上周一获得了个人的第六个金球奖——而是因为时间最终会追上所有人。

“我知道自己的年级，”梅西在巴黎的颁奖典礼上说道，并敲响了警钟。“我很享受这些时刻，因为我知道退役即将来临。时间过得真快。”

没有他，比赛将会完全不同，尤其是在巴塞罗那。他们是梅西的同义词，古往今来，这个世界上最好的球员。

一个如此依赖超凡球员的俱乐部怎么能适应他的长期离开呢？他们准备好了吗？梅西什么时候走？每当人们讨论梅西的年龄时，问题就会像漏洞一样冒出来，让房间里充满了怀疑。

“我们已经为后梅西时代做好了准备，”巴托梅乌坚称，但这种说法听起来有些空洞。主席表示，他确信梅西会一直呆到2021年合同到期，并相信梅西会与这家他从13岁起就效力的俱乐部再续签一份合同。

梅西在2003年巴塞罗那对阵穆里尼奥的波尔图的友谊赛中首次代表俱乐部出场，他为诺坎普带来了数不清的成功。除了10次西甲冠军和4次欧冠冠军外，阿根廷人一直是这支历史上最受认可和喜爱的球队之一的挂名领袖。

由梅西领衔的瓜迪奥拉的巴塞罗那队是一支标志性的球队，对巴塞罗那作为一支热爱足球的球队的身份地位负有重大责任。

他们在2009年和2011年的欧冠决赛中击败了弗格森爵士的曼联，当梅西最终离开时，巴塞罗那可能会受到和苏格兰人离开老特拉福德时同样严重的影响。

尽管在塔塔·马蒂诺、路易斯·恩里克和如今的埃内斯托·巴尔韦德的领导下，这种身份已经消失，但全世界的人们仍然每周都在收看梅西的比赛。拥有一群才华横溢的球员也很有帮助，但梅西才是最具吸引力的，直到他最终结束自己的职业生涯。

巴塞罗那的问题是，他们目前没有什么球员可以取代他的位置，这很可能在周二与国际米兰的冠军联赛中得到证明。随着加泰罗尼亚以小组头名的身份晋级，梅西被排除在前往意大利的大名单之外，这意味着我们将能稍微看一下没有他的球队的未来。

本赛季状态极好的苏亚雷斯将不会成为未来的一部分。这名乌拉圭球员明年1月就33岁了，尽管他的进球记录令人印象深刻，但他很可能在明年夏天离开俱乐部，或者2021年他的合同到期后离开。

与此同时，另一位攻击手格里兹曼将于明年3月满29岁，自从7月从马德里竞技转会加盟以来，他还没有在俱乐部中出过彩，更别说他能填补梅西的空缺了。同样的情况也发生在登贝莱的身上，因为他经常受伤，他毫无疑问的潜力看起来要被浪费了。

17岁的安苏·法蒂本赛季出人意料地成为了一颗耀眼的新星，但是把他和梅西相提并论实在是个太沉重的话题了。

最近被招进国家队的西班牙人签署了一份持续到2022年的新合同，这是个好消息，但也仅此而已。在他这个年龄，没有办法得知他最终会达到什么水平。

所以，如果巴塞罗那在梅西之后真的还有自己的计划，这个计划不会牵扯到现在在俱乐部里的任何人。在过去，这个问题的答案曾是内马尔。

这位巴西人曾是梅西在巴塞罗那的学徒，但在2017年强行离开了球队，加入了巴黎圣日尔曼。尽管经常有关于回归的传闻，内马尔并没有成为超级巨星，也许他曾认为他会在巴黎成就一番事业。

内马尔是世界上最好的球员之一，但梅西在另一个层面上运作。本赛季刚开始时，梅西受伤，第七场比赛后，他的名字下面还没有登记任何进球，现在，梅西在15场比赛后，以12个进球领跑射手榜，其中他只首发了10次。

巴萨不仅需要一个在门前同样致命的球员，梅西在其他方面的工作也很出色。这位阿根廷球星把比赛与其他球员联系在一起，他的传球漂亮而精准，跑位无时不有，有时似乎还有极其准确的第六感。

如果有一名球员是巴萨可以信赖的，那就是前阿贾克斯中场弗兰基·德容。

当然，他不能取代梅西的位置——他在中场中路，没有同样的灵活性和临门一脚的能力——但是22岁的德容已经表现出了超越他的年龄的成熟和巴萨所珍视的技术能力。

如果过去15年是梅西的巴塞罗那，那么下一个10年可能是德容的。这将帮助巴塞罗那重新找回一些失去的身份象征，让俱乐部在梅西离开后的黑暗中有所依靠，同时也会成为拉玛西亚向一些球员伸出的橄榄枝。

现在，他们看到的是一个由外星人领导的球队，一个年轻球员不可能真正希望效仿的人，但如果德容是球队的新名义领袖，情况就不同了。因为他是在阿贾克斯出生的，有着巴塞罗那的基因，他的球技——尽管令人印象深刻——对即将到来的球员来说并非遥不可及。

在足球史上，没有一家俱乐部比巴萨更依赖梅西这样的球员了——考虑到梅西无与伦比的能力，这很正常——所以试图寻找一个替代者是行不通的。

相反，巴塞罗那最终必须回到他们最熟悉的地方，围绕德容建立一支球队，转移注意力。

在没有梅西的情况下，软弱无力地表现将会继续，签下一名中场组织者试图取代他的位置，却不承认改变一切势在必行，这将让巴塞罗那倒退很多年。