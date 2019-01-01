早知今日何必当初 内马尔自己挖坑自己躺

巴西球星在试图回到巴塞罗那的时候大发脾气，这一切看起来都很尴尬。

从季前赛迟到一周到告诉全世界他最喜欢的记忆之一就是击败了他现在的俱乐部，内马尔在巴黎圣日耳曼给自己制造了一个烂摊子，并无法轻易地清理干净。

这位巴西球星毫不掩饰自己想离开巴黎的愿望，他在法甲冠军球队度过了两个动荡的赛季，最近几周他强行想要转会回到巴萨的一系列的表现让吃瓜群众目不暇接。

就像一个在超市过道里制造混乱的健忘的孩子一样，内马尔需要他的父亲介入，并试图拯救他。此前，这位前锋将2017年欧洲冠军联赛著名的6比1巴萨逆转战胜巴黎圣日耳曼的比赛描述为他最美好的回忆之一。

老内马尔桑托斯在Instagram上写道：“我的儿子无意对巴黎圣日尔曼或2017年参加那场比赛的运动员有任何不敬，他们中的一些人现在是他的俱乐部队友。”

“将这种自发和诚实的反应归咎于他目前的俱乐部是一种恶意的态度，其唯一目的就是在没有任何争议的地方制造争议。”

“世界各地的许多记者和球迷都认为这次会面是这位球员职业生涯中最难忘的一次。从那场比赛结束到今天，他一直把这场比赛视为他职业生涯中最重要的比赛之一。”

虽然你不能责怪内马尔回忆起这样一场非同寻常的逆转——在这场比赛中，球员自己在最后时刻连进两球，逆转了首回合0:4的失利——但他在现在的俱乐部面前毫不犹豫地展示了这一点，这个现象却是令人担忧的。

就像一个丈夫告诉他的妻子，他和前女友度过了多么愉快的假期一样，在可预见的未来，内马尔的失误肯定会让他睡在众所周知的沙发上。

但是，内马尔并没有因为即将被打入冷宫而感到不安，而是在Instagram上发布了一条他身穿巴萨球衣的神秘照片，进一步火上浇油。

这进一步激怒了巴黎圣日耳曼球迷，完全可以理解。

毕竟，自从到达法国首都以来，内马尔一直被当作神一样对待。除了年薪高达3600万欧元(约合3200万英镑/ 4000万美元)之外，他还受到了俱乐部的宠爱，尤其是主席纳赛尔·阿尔-赫拉菲。

这些特权并没有得到回报，大巴黎在过去的两年里连续在欧冠16强阶段遭到淘汰，而内马尔都由于受伤没有参加淘汰赛的比赛。

内马尔本人至少在本周承认自己犯了错误，但他没有为自己对巴黎圣日耳曼的行为道歉。

“我不是超级英雄，也不是一个完美的榜样，”内马尔说。

“我也有不好的时候，我想回家躲起来，和我的朋友和家人呆在一起。”

“我不是一个能应对世界上所有压力的超级英雄，但我很努力，因为我知道自己变成了什么，不仅对我的家人和儿子，而且对在场的大多数孩子也是如此。”

“我知道我有一个巨大的责任，我想以最好的方式行动。永远诚实，这是最重要的。”

诚实这个品德是整件事都可以从中受益的，据报道，内马尔现在告诉巴黎圣日耳曼他想要离开。

然而，回到巴塞罗那对内马尔来说是非常复杂的。

据周二的报道，渴望将巴西人带回诺坎普的加泰罗尼亚人已经出价4000万欧元(合3600万英镑/ 4500万美元)，加上菲利普·库蒂尼奥和奥斯曼·登贝莱。

但据与谈判关系密切的消息人士透露，巴黎圣日耳曼无意以低于2.22亿欧元(合2亿英镑/ 2.49亿美元)的价格出售这名27岁的球员。

内马尔过去在巴塞罗那的表现也影响了他回归的机会。

正如2018年11月的够力足球所描述的那样，关于他能否回到诺坎普还有一些规定。

巴萨希望这名球员能够承认他最初离开俱乐部时所犯的错误，同时他还需要同意减薪，并解决双方之间存在的各种法律纠纷。

“他应该道歉。正式的。说对不起，说他错了，说这是他的家，说他会与众不同。”巴萨名宿里瓦尔多在今年六月的时候说道。

“这很困难，因为内马尔离开了。我想很多球迷都对发生的一切感到愤怒，但足球就是这样，足球很好，内马尔是一个很有个性的伟大球员。”

即使过去的问题被解决了，巴萨现在也没有足够的钱来满足巴黎圣日尔曼的财政需求。

因此，他们需要说服巴黎圣日耳曼接受现金加球员的交易，或者接受另一个方案。

这样的举动让库蒂尼奥的经纪人霍拉布钦很不高兴，他指责巴萨试图在背后出卖他的客户。

“安德烈·库里(巴塞罗那的一名中间人)正在争取让库蒂尼奥加入内马尔的转会。”乔拉布钦告诉RMC体育。

“就像我说的，库蒂尼奥没有收到任何其他俱乐部的报价，因为我们尊重巴萨的决定，但是他们不尊重他们给我们的承诺。”

“这段时间我们一直保持沉默，但我们不会允许巴萨在球员问题上撒谎。他们必须说实话！”

“如果他们想让库蒂尼奥离开，他们必须说出来。我们会和球员一起决定什么对他的未来是最好的。”

内马尔所到之处都留下了烂摊子。他幼稚和叛逆的行为给他自己和他的老板，以及像库蒂尼奥这样的巴萨球员带来了压力。

这位前桑托斯球星需要明白，他不可能总是得到他想要的，他需要对周围的人多一点尊重。

他要了一张在大巴黎的香床——现在他必须躺在上面。