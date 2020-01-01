旧爱不美 穆里尼奥没曼联看做前四竞争候选

葡萄牙人认为排名第十的阿森纳仍然有机会获得欧冠资格，但是他没有提到他的前雇主。

穆里尼奥已经将曼联排除在英超前四的候选名单之外，但却把谢菲尔德联队和狼队留在了最后的竞争之列。

切尔西目前在顶级联赛中排名第四，在少赛一场的情况下以两分的优势领先克里斯·怀尔德的球队。

其他球队

自从穆里尼奥去年11月被任命为主教练以来，托特纳姆从赛季初的糟糕开局中恢复了过来，现在离冠军联赛的最后一席只差4分。

埃弗顿比热刺更落后一分排名第七，而曼联和狼队都落后切尔西6分，他们在冬歇前在老特拉福德踢了一场0-0的平局。

阿森纳在25场比赛后滑落到积分榜的第10位，看起来很可能会失去第四名的位置，但是穆里尼奥拒绝将他们完全排除在竞争之外。

这位葡萄牙战术家在2018年12月被解除了在老特拉福德的主教练职务，他在列出他认为有可能获得第四名的球队时没有提到曼联，但是他对谢菲尔德联队和狼队给予了高度的赞扬。

“狼队和谢菲尔德联队正在争夺前四名，(经理们)他们可以说没有，如果他们说没有，我能理解，但事实是他们有这个可能。不仅仅是因为他们在积分榜上的位置，还因为他们的实力和质量。”热刺主帅告诉天空体育。

“他们的目前的处境是，在每个人的眼里，他们应该非常快乐，但他们并没有特别快乐。狼队以1700万英镑收购了一位重要的球员(丹尼尔•波丹斯)，试图改善他们的处境。”

“谢菲尔德花了2200万英镑买了一名重要的球员桑德尔·贝尔热，他们在市场上打破了自己的 转会记录，试图改善他们的球队。”

“所以不只是热刺，阿森纳，切尔西和埃弗顿。不仅仅是我们。还有这两家俱乐部，我不得不说他们太棒了。”

托特纳姆将在周日作客阿斯顿维拉，一天后曼联和切尔西将在斯坦福桥对决。

穆里尼奥也将开始让他的球员为冠军联赛淘汰赛阶段做准备。

热刺在他们16强的第一场比赛中主场迎战莱比锡，希望能比上赛季最后一场比赛打得更好。

三天后，北伦敦俱乐部将与切尔西进行对战，并于3月1日在托特纳姆热刺球场迎接狼队。