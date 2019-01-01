旧情难忘 乌拉圭铁卫第三次加盟尤文图斯
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就在当地时间今天早些时候，尤文图斯已经官方宣布了乌拉圭国脚卡塞雷斯的加盟。
尤文图斯在其官方推特和官方网站上同步了卡塞雷斯加盟的消息，这对尤文图斯球迷来说并不意外，因为卡塞雷斯两天之前就已经抵达尤文体检了。
在确定了一系列细节问题后，卡塞雷斯和尤文图斯签订了为期半年，到赛季结束之后可以选择续约的合同。
尤文图斯官方通告显示，他们从拉齐奥买下卡塞雷斯的价格为60万欧元。
卡塞雷斯曾经帮助尤文图斯连续5次夺得意甲联赛冠军，而他还有2个意大利杯冠军和3个意大利超级杯冠军，他一共为尤文图斯出场110次打入7球。
这位经验丰富的后卫一共为乌拉圭国家队出场86次打入过4个进球，他赢得了美洲杯冠军，并三次参加世界杯。这已经是卡塞雷斯第三次加盟尤文，他此前曾经在2009和2012年两度租借加盟尤文，并在2012年夏天被尤文买断。
第二次离开尤文后，卡塞雷斯曾经效力过南安普顿、维罗纳和拉齐奥队。此前卡塞雷斯两次代表尤文“首秀”，2009年在罗马对阵拉齐奥以及2012年在意大利杯中对阵AC米兰。
欢迎回来，马丁·卡塞雷斯，期待你在尤文图斯的第三次旅程一切顺利！