旧情难忘 乌拉圭铁卫第三次加盟尤文图斯

早些时候，尤文图斯官方宣布，乌拉圭国家队中卫卡塞雷斯正式加盟，他已经是第三次加盟尤文图斯了！

就在当地时间今天早些时候，尤文图斯已经官方宣布了乌拉圭国脚卡塞雷斯的加盟。

尤文图斯在其官方推特和官方网站上同步了卡塞雷斯加盟的消息，这对尤文图斯球迷来说并不意外，因为卡塞雷斯两天之前就已经抵达尤文体检了。

在确定了一系列细节问题后，卡塞雷斯和尤文图斯签订了为期半年，到赛季结束之后可以选择续约的合同。

尤文图斯官方通告显示，他们从拉齐奥买下卡塞雷斯的价格为60万欧元。

卡塞雷斯曾经帮助尤文图斯连续5次夺得意甲联赛冠军，而他还有2个意大利杯冠军和3个意大利超级杯冠军，他一共为尤文图斯出场110次打入7球。

这位经验丰富的后卫一共为乌拉圭国家队出场86次打入过4个进球，他赢得了美洲杯冠军，并三次参加世界杯。这已经是卡塞雷斯第三次加盟尤文，他此前曾经在2009和2012年两度租借加盟尤文，并在2012年夏天被尤文买断。

第二次离开尤文后，卡塞雷斯曾经效力过南安普顿、维罗纳和拉齐奥队。此前卡塞雷斯两次代表尤文“首秀”，2009年在罗马对阵拉齐奥以及2012年在意大利杯中对阵AC米兰。

欢迎回来，马丁·卡塞雷斯，期待你在尤文图斯的第三次旅程一切顺利！