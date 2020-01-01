旧将：引进桑乔、恩迪迪 曼联将进入争冠集团
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在布鲁诺·费尔南德斯和伊哈洛在冬季加盟后，曼联开启了一段不败之旅，不仅赢下了上周末的曼市德比，还在昨晚的欧联杯16强淘汰赛的首回合比赛中客场5比0击败了奥地利劲旅林茨。
尽管如此，但如今的曼联依旧只能算做欧冠资格的有力争夺者。考虑到他们与利物浦和曼城在英超积分榜上的差距，现在的红魔距离加入争冠集团，恐怕还有不小的距离。
在曼联名宿哈格里夫斯看来，如今的曼联如果想要去争夺下赛季的英超冠军，就必须在今夏进行大手笔引援，尤其是在边锋、防守型中场和中卫等位置。
哈格里夫斯表示：“对曼联来说，球员不在多而在静，如果曼联买来了一位需要的右边锋，如此桑乔，就能够给右路带来巨大提升。至于贝林汉姆，他确实有成长为顶级巨星的潜力，但曼联需要的是即战力，比如恩迪迪这样一位防守型中场。目前曼联已经有了博格巴和B费这样的中场，我觉得他们需要这样特点的球员。”
“除了中前场，曼联还要引进一位新中卫，新的左脚中卫，他能发挥很大作用。”
“至于有机会引进哈里·凯恩，他确实是红魔的理想引援目标，不过并不是曼联最急需的球员。”
其实这并不是第一位如此建议的红魔名宿，此前克莱伯森也曾这样提出过类似建议，他在去年12月时曾表示：“尽管1亿英镑是一笔大钱，但签下桑乔绝对能对球员产生巨大影响。”