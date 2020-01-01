旧将：引进桑乔、恩迪迪 曼联将进入争冠集团

前曼联球星哈格里夫斯在近日接受采访时给出了自己对曼联如何补强的建议。

在布鲁诺·费尔南德斯和伊哈洛在冬季加盟后，曼联开启了一段不败之旅，不仅赢下了上周末的曼市德比，还在昨晚的欧联杯16强淘汰赛的首回合比赛中客场5比0击败了奥地利劲旅林茨。

尽管如此，但如今的曼联依旧只能算做欧冠资格的有力争夺者。考虑到他们与利物浦和曼城在英超积分榜上的差距，现在的红魔距离加入争冠集团，恐怕还有不小的距离。

在曼联名宿哈格里夫斯看来，如今的曼联如果想要去争夺下赛季的英超冠军，就必须在今夏进行大手笔引援，尤其是在边锋、防守型中场和中卫等位置。

其他球队

哈格里夫斯表示：“对曼联来说，球员不在多而在静，如果曼联买来了一位需要的右边锋，如此桑乔，就能够给右路带来巨大提升。至于贝林汉姆，他确实有成长为顶级巨星的潜力，但曼联需要的是即战力，比如恩迪迪这样一位防守型中场。目前曼联已经有了博格巴和B费这样的中场，我觉得他们需要这样特点的球员。”

“除了中前场，曼联还要引进一位新中卫，新的左脚中卫，他能发挥很大作用。”

“至于有机会引进哈里·凯恩，他确实是红魔的理想引援目标，不过并不是曼联最急需的球员。”

其实这并不是第一位如此建议的红魔名宿，此前克莱伯森也曾这样提出过类似建议，他在去年12月时曾表示：“尽管1亿英镑是一笔大钱，但签下桑乔绝对能对球员产生巨大影响。”