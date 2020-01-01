旧将：加盟国米是最大错误 C罗比梅西更伟大

在这位前南斯拉夫国脚看来，加盟国际米兰是自己职业生涯犯下的最大错误。

前欧洲金靴奖得主潘切夫承认，他职业生涯最大的遗憾是1992年加盟了国际米兰。

1991年，这位南斯拉夫国脚在贝尔格莱德红星队获得了欧洲金靴奖，并在金球奖投票中惜败于让-皮埃尔·帕潘，获得了第二名。

得益于自己的优异状态，潘切夫在27岁时得到了加盟国际米兰的机会，不过这次转会并没有收到想象中的成功，北马其顿人在梅阿查陷入了苦苦挣扎的境地，最终不得不在1993年以租借的形式加盟了VfB莱比锡，并在1995年永久转会杜塞尔多夫。

其他球队

潘切夫对他转会意大利感到遗憾，他表示自己应该加入另一支球队，因为当时有不少欧洲豪门都对他表现出了浓厚兴趣。

在接受够力足球采访时，潘切夫表示：“我最大的错误是加入了国际米兰，因为我去了一个气氛很糟糕的球队，一家主打防守的球队，而且作为一个陌生人，他们对我的看法不一样，我认为他们没给我足够的帮助，让我比较容易适应意甲。”

“但错误的是我，因为我本可以去像皇家马德里、巴塞罗那或曼联这样的球队，他们在那段时间也在关注我。”

潘切夫曾在南斯拉夫解体后代表马其顿参加国际比赛，不过他表示在效力国际米兰时间，意大利媒体并没有对他的表现有任何帮助。

当被问及意大利媒体是否对他太苛刻时，他表示：“是的，绝对是这样的。这一点都不好，但是，我要再次重申，现在我很清楚，那些记者的第一任务是保护国米，而不是我。我是整个过程的受害者。”

“伤病是我在国米失败的另一原因吗？不，那是我在国米的第二个赛季才有的事情。正如我之前提到的，我没有得到球队足够的支持。那支球队没有多少有能力的球员。巴格诺里任人唯亲，让老将斯基拉奇踢前锋，而不是我，因为他们在意大利国家队的关系。”

“这就是为什么我告诉你，作为一个来到一个新地方的陌生人，我不被支持和接受。回顾这一切，我很快就与教练和球队管理层发生了争执，很明显，我选择的道路并不正确。”

在那个时代，他是一个高产射手。潘切夫表示，如果C罗和梅西在20世纪八九十年代踢球，可能不会取得如此巨大的成功，因为当时前锋并没有得到足够的保护。

当被要求比较两者时，潘切夫表示：“这是两位伟大的球员，他们在今天的足球历史上留下了属于自己的印记，但同时，他们又是两位不同的球员，你很难去进行比较。”

“C罗是一为比梅西更伟大的得分手，另一方面，梅西更有创造力，在比赛中更具一槌定音的作用，但C罗能在比赛中打入更多进球。总而言之，这两人都是伟大的球员。”

“在我那个时代，梅西和C罗无法打入现在这样多的进球？确实如此，在过去的二三十年里，一直关注足球的人能清楚发现过去与现在的区别。在我看来，一直到2005年，球员们都没有得到足够的保护，之前的前锋倍受考验。”

“如今，踢前锋要舒服很多，因为防守方式已经改变了。对抗不再那么激烈，禁区内更受关注，进球也相对容易了一些。”

“在这个时代，只要你拥有我那样的特点和进球感觉，你肯定能收获很多进球，我相信如果我在现在这个时代，会表现得很好。”

南斯拉夫曾是欧洲最出色的球队之一，经常出现在欧洲杯和世界杯赛场上，不过在1992年这个国家彻底解体。谈到1990年南斯拉夫足球的黄金时代，潘切夫认为他们本可以进入意大利世界杯的决赛。

“在1990年意大利世界杯上，我们获得了第五名，其实当时我们是有机会在那里捧得冠军奖杯的。如果我们运气好点的话，我们不仅能进入半决赛，还能进入决赛，一个很大的遗憾是，在南斯拉夫一些内部人员的帮助下，外部势力摧毁了这个国家。”

“在我看来，90年代原本应该是这个国家最‘肥沃’的时期。新的一代即将到来，在接下来的10年里，我们本有机会赢得两座世界大赛的冠军，本该在世界足坛占据统治地位，所以南斯拉夫的解体是令人伤心的。”

“在1992年欧洲杯预选赛上，南斯拉夫是第一个获得决赛圈资格的国家，我是所有8个小组的最佳射手。不过，由于政治原因，足球历史上的第一次，一个国家因为政治原因被排除在了世界大赛之外。”