旧伤刚好 新伤又至 贝莱林恐伤缺长达9个月

这名23岁的球员在与切尔西的比赛中被担架抬下场，现在已经和维尔贝克和霍尔德一样将错过本赛季剩余的所有比赛。

阿森纳后卫贝雷林将缺席本赛季余下的比赛。此前在与切尔西的比赛中，他遭遇了前十字韧带断裂的严重受伤。

这名后卫在周六枪手2:0获胜的比赛里的一次球权争夺中摔倒了，然后在第70分钟被担架抬下场。

阿森纳俱乐部现在确认他将面临6到9个月的缺阵，这意味着他也将被排除在2019- 2020赛季的伊始的比赛之外。

“在周六与切尔西的比赛中受伤之后，我们现在可以确认贝莱林的左膝前十字韧带已经断裂。”一份声明说。

“他将在未来几天接受手术修复。康复过程预计需要6到9个月的时间，因此贝莱林在本赛季剩下的时间里都无法参加比赛。”

“俱乐部的每个人现在都在尽我们所能地努力工作以确保贝莱林在下个赛季尽快回到球场上。”

贝莱林已经成为阿森纳本赛季第三位被排除所有比赛之外的球员了，丹尼·维尔贝克和罗伯·霍尔丁都在2018年经历了手术并处于康复过程中。

西班牙国脚贝莱林刚刚从小腿拉伤中恢复回到阿森纳的比赛中，此前他错过了圣诞期间的一系列比赛。

埃梅里现在将不得不再次失去他的主力右后卫。

利希施泰纳在本赛季后半段中将是贝莱林第一替补人选，但最近几周埃梅里的三人防守阵型里，奈尔斯一直被用作右翼后卫。

与此同时，卡尔·詹金森仍然是球队的一员，如果他被要求替补上场，可能可以填补这个空缺。

阿森纳将在周五的足总杯第四轮对阵曼联，然后在1月29日主场迎战卡迪夫城。