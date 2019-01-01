既共患难也共富贵 莱斯特城续约冠军功勋

莱斯特城边锋马克·阿尔布莱顿与俱乐部续约至2022年6月。

29岁的阿尔布莱顿与莱斯特城的合同将于明年到期，但他现在已经把自己的未来托付给了蓝狐莱斯特城。

2014年，阿尔布莱顿从阿斯顿维拉自由转会而来，并在两年后帮助莱斯特赢得了震惊世人的英超冠军。

他告诉莱斯特足球俱乐部电视台:“这想都不用想。莱斯特给了我一份合同，我一直都想签。我在这里度过了一段美好的时光，希望我能这样继续下去。

“当我第一次签约的时候，我观察了更衣室里的球队，以及俱乐部本身的球迷基础，以及它是一个什么样的俱乐部。这是一个家庭俱乐部，现在依然是。”

“这里从上到下都非常适合我。无论是作为球员还是作为普通人，这里对我来说是完美的。”

阿尔布莱顿为莱斯特城出场176次，攻入13球，其中包括了球队在欧冠历史上的首个进球，帮助球队在2016-17欧冠小组赛中以3比0战胜布鲁日。

2015年，他帮助莱斯特城在英超联赛中保级成功，当时他们在还剩9场比赛的情况下落后安全区7分，而12个月后的故事大家都知道了。

他表示：“”(最高光的时刻)当然是赢得英超联赛冠军，但公平地说，这是我在这里的第五个赛季了，没有一刻是沉闷的。”

“对我个人来说，我们保级的那一年有点像坐过山车，能（在最后阶段）有这么好的成绩实在是太不可思议了。第二年，我们赢得了联赛冠军，这本身就说明了一切。”

“之后的一年，欧冠比赛也是美妙的。”

“这就是我想做的，我想再度参加欧战。那一年我们非常享受，如果能再度参加欧战，那将是非常棒的。”