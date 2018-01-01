无需德赫亚 大巴黎与门将阿雷奥拉完成续约

法国人本赛季一直在和布冯争夺法甲冠军球队主力门将的位置。

法甲冠军宣布，阿雷奥拉与巴黎圣日耳曼队完成了续约，新合同有效期至2023年。

尽管老将布冯在本赛季加入了球队，但是阿雷奥拉似乎已经赢得了图赫尔的球队的第一门将的位置，本赛季在法甲联赛中首发出场9次。

尽管如此，意大利伟大的门将布冯已经首发了三场欧冠联赛和七场联赛，而图赫尔仍然在两个人选之间权衡。

而今年在俄罗斯世界杯上夺冠的法国队替补门将阿雷奥拉也获得了一份新合同。

这名25岁的门将已经在巴黎圣日耳曼队崭露头角，巴黎出生的他很高兴能够将自己的未来奉献给自己的少年俱乐部。

“在巴黎圣日耳曼继续我的职业生涯和继续进步对我来说非常重要。”阿雷拉告诉PSG网站，“这个俱乐部不仅是我的启蒙所在，也是我心中的俱乐部。我在这里长大，我了解这家俱乐部的水平之高。”

“我的俱乐部给了我这个机会，让我和优秀的队友们一起追求很高的目标。在我们支持者的持续支持下，我们仍然有许多精彩的故事可以一起书写。我非常相信我的俱乐部，相信有机会度过难忘的时刻。”

8月，巴黎圣日耳曼延长了阿雷奥拉法国队友金姆贝的合同，俱乐部主席纳赛尔·阿尔-赫莱菲称赞这名门将的崛起是俱乐部青训学院的一场政变。

托马斯·图赫尔的球队一直和曼联门将大卫·德赫亚传闻有联系，但现在看起来他们已经确定把阿雷奥拉看作是他们的长期门将。

他说：“我们非常高兴和自豪地延长阿雷奥拉的合同。他是我们青训中心最优秀的标志之一。”

“我们和球队的支持者一样，欣赏他通过选择长期签约俱乐部而表达的忠诚。”

“自从他来到俱乐部没多久，阿雷奥拉就表现出了与教练和最有经验的队友一起进步的强烈愿望。”

“他的续约是双方之间互相信任的一个强烈信号，我们会将这份信任继续下去，对每一个青训球员都这样。”