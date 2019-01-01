无雄心？曼联想续约德赫亚需有更多保证

德赫亚与曼联仍未就续约合同达成一致，他希望俱乐部能够保证在未来转会市场加大投入，展现雄心，才愿意将未来继续交付给老特拉福德。

北京时间4月23日，根据《每日邮报》消息，在和曼联续下长约前，德赫亚希望得到俱乐部在转会方面的保证。

德赫亚与曼联的合约将在2020年到期，他更倾向于继续留在曼联，不过俱乐部不想满足德赫亚和他的经纪人门德斯提出的高薪水要求。

尽管德赫亚和曼联目前谈不拢薪资，但据《邮报》报道，双方仍有可能就35万镑的周薪达成一致。

皇马主席弗洛伦蒂诺一直非常欣赏德赫亚，但相比于回到西班牙，这位门将更愿意留在老特拉福德。并且皇马主帅齐达内更愿意继续将库尔图瓦留在伯纳乌，在未来接班功勋门将纳瓦斯。

但德赫亚作为已经在曼联待了8年的老将，对曼联最近几年的竞技发展方向很是担忧。

德赫亚在曼联效力8年期间，球队只在2012-13赛季拿过一次英超冠军，在此期间也只有两次进入欧冠的1/4决赛。德赫亚2015年续约的时候就强调过这些顾虑，曼联为了让德赫亚更稳定的留在俱乐部，还签下了他的恩师阿尔瓦雷斯，并一直担任曼联的门将教练。

德赫亚已经28岁，这可能是他最后一份大合同，他希望俱乐部在球员引进和展现雄心方面做出保证：球队的抱负不仅是进入欧冠，也要在未来5年内挑战欧冠的冠军。

德赫亚手中还有一张”底牌“是巴黎圣日耳曼。法甲豪门愿意匹配他的薪水要求，此前德赫亚对去法甲有抵触的情绪，但因为曼联目前成绩糟糕，他对此转会有回暖的迹象。

然而德赫亚个人的状态在近期也有大幅度下滑，在对阵阿森纳、西汉姆、巴萨和埃弗顿的比赛中，德赫亚应该对曼联的一些失球承担责任。