无路可退？阿森纳输给南安普顿后 欧冠梦想接近破灭

就在你认为它不可能变得更糟的时候......

在英超联赛中遭遇两连败后，阿森纳在昨晚来到了南安普顿，这似乎是球队争夺前四名的最后机会。

热刺在同一天意外地在主场输给了布莱顿，这让欧冠的大门再次向阿尔特塔的球队打开。

这是一个他们必须要抓住的机会。但他们却再次搞砸了。

也许他们的表现略有改善，但这支阿森纳现在看起来缺乏质量和想法。

他们在圣玛丽球场主导了控球权，但在半场结束前，贝德纳雷克为主队取得领先后，他们始终无法找到回击的办法。

阿森纳是有机会的，南安普顿门将弗雷泽-福斯特做了一连串的扑救，拒绝了萨卡和史密斯-罗的射门。

但在如此重要的比赛中，加上热刺的失误，阿森纳的表现实在是不够好。这是他们回到争四行列的机会，但他们却进一步陷入混乱。

近5场英超联赛，阿森纳已经输了4场，并且在这个过程中只进了两个球。

他们在本赛季的最后阶段投降了，如果他们不迅速扭转局面，最终甚至可能会失去参加欧联的资格。

他们现在在积分榜上已经滑落到第六位，曼联在战胜诺维奇之后反超了他们。如果西汉姆在周日击败伯恩利，他们甚至可能在周末结束时排名第七。

对于阿尔特塔的球队来说，这是一个噩梦般的几周，他们现在面临着在未来七天内与切尔西和曼联的比赛。

他们必须至少赢得其中的一场，以保持任何希望——但从目前的证据来看，这看起来是非常不可能的。

在上周末输给布莱顿后，此役阿尔特塔让塔瓦雷斯回到左后卫的位置，并让扎卡回到中场。

这次调整让阿森纳表现得更好一些，但他们在前场仍然缺乏决定性的力量。

由于拉卡泽特因感染新冠而缺席，恩凯蒂亚作为中锋得到了难得的首发机会，他的一些出色发挥帮助萨卡在上半场中段获得了一个黄金机会。

萨卡在接到马丁内利传球后看起来肯定会得分，但不知何故，福斯特伸出一只手臂，将这位英格兰国脚的射门扑出。

这成为一个熟悉的主题，福斯特成为了阿森纳不可逾越的障碍。

在贝德纳雷克进球后，福斯特出色地扑出了史密斯-罗和扎卡的射门，而厄德高和马丁内利则在位置很好的情况下将球打偏。

阿森纳球员在门前抱头站立的情景现在已经成为一个非常熟悉的主题。

当圣玛丽球场的终场哨声响起时，阿森纳完成了23次射门，其中19次是在下半场。

但正如本赛季的大部分时间一样，他们无法将这些机会转化为进球。

缺乏火力看起来总是会破坏阿森纳本赛季的希望，特别是当他们让奥巴梅扬在一月份离开而没有带来一个替代者时。

这就是现在的结果，在本赛季的关键时刻，你必须抓住机会，阿森纳已经证明他们做不到。

在过去的三场比赛中，他们只有一个进球，这个进球甚至是来自于一个折射。

在近73次射门中，阿森纳只进了两球。这根本不够好，这让他们在赛季的最后几周非常艰难

现在阿森纳的赛季有完全崩溃的危险，而阿尔特塔似乎无力避免球队下滑。