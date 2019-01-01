无路可退 瓜迪奥拉：曼城知道不能再丢太多分
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瓜迪奥拉承认，在曼城3-1战胜埃弗顿的比赛中，他的脑海中一直萦绕着被利物浦拉开分差的想法。
在曼城客场对阵埃弗顿之前，利物浦已经在早些时候以1-0击败谢菲尔德联，暂时将分差拉开到8分。
瓜迪奥拉在赛后的新闻发布会上说：“我们知道利物浦又赢了，差距是8分，太大了。所以，我们得到了3分，现在在九月份还差5分，我们还有很多分数可以争取。我们知道我们现在在和哪支球队竞争——他们已经七连胜，是欧洲冠军，踢着出色的足球。这是我们的对手，我们知道我们不能丢太多分，因为上赛季他们只输了一场比赛。这个赛季很长，我们必须继续前进，也许我们可以把他们逼得更紧一些，争取英超三连冠。”
下半场埃德森做出了几次令人印象深刻的扑救，帮助曼城在各项赛事取得四连胜，这让瓜迪奥拉非常高兴。
“他在2-1的时候挡下了两个不可思议的机会，这是一场精彩的足球比赛。”他补充道：“我们非常出色。在古迪逊公园总是很困难的——我们像往常一样开始得非常好，我们创造了机会并进球。在那之后，我们在左路有很多问题要控制，西古德森让他们在左边多了一个球员，我们有很多问题。下半场，除了定位球、任意球和长传，我们踢得很好。”