无路可退 瓜迪奥拉：曼城知道不能再丢太多分

西班牙主帅赞扬了他的球员们在周六古迪逊公园球场全取三分的出色表现。

瓜迪奥拉承认，在曼城3-1战胜埃弗顿的比赛中，他的脑海中一直萦绕着被利物浦拉开分差的想法。

在曼城客场对阵埃弗顿之前，利物浦已经在早些时候以1-0击败谢菲尔德联，暂时将分差拉开到8分。

瓜迪奥拉在赛后的新闻发布会上说：“我们知道利物浦又赢了，差距是8分，太大了。所以，我们得到了3分，现在在九月份还差5分，我们还有很多分数可以争取。我们知道我们现在在和哪支球队竞争——他们已经七连胜，是欧洲冠军，踢着出色的足球。这是我们的对手，我们知道我们不能丢太多分，因为上赛季他们只输了一场比赛。这个赛季很长，我们必须继续前进，也许我们可以把他们逼得更紧一些，争取英超三连冠。”

下半场埃德森做出了几次令人印象深刻的扑救，帮助曼城在各项赛事取得四连胜，这让瓜迪奥拉非常高兴。

“他在2-1的时候挡下了两个不可思议的机会，这是一场精彩的足球比赛。”他补充道：“我们非常出色。在古迪逊公园总是很困难的——我们像往常一样开始得非常好，我们创造了机会并进球。在那之后，我们在左路有很多问题要控制，西古德森让他们在左边多了一个球员，我们有很多问题。下半场，除了定位球、任意球和长传，我们踢得很好。”