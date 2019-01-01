无谓冒险 梅西第二轮继续伤缺

这位阿根廷球星将错过另一场西甲比赛，因为他无法参加球队赛前的最后一场训练。

莱昂内尔·梅西因错过了周日与皇家贝蒂斯的最后一场训练而被排除在周日巴塞罗那的比赛之外。

梅西一直在努力从小腿受伤中恢复过来，他在美洲杯上为阿根廷队效力后，于季前赛晚些时候回到了巴萨。

他没有及时为巴萨对毕尔巴鄂竞技的揭幕战做好准备，在这场比赛中，阿杜里斯在最后时刻的倒钩绝杀巴萨。

巴萨希望从那场失利中恢复过来，路易斯·苏亚雷斯和登贝莱都在养伤，梅西有希望在对阵贝蒂斯的比赛中复出。

然而，这名巴萨的王牌将再次缺席，因为他没有参加周六的全面训练，也没有出现在比赛的阵容名单中。

尽管梅西参加了本周的一些训练，但在诺坎普的比赛前夜，他并没有出现在大名单中。在媒体可以看到的公开场合，他也没有和受伤的球员一起训练。

在早些时候的新闻发布会上，巴萨主教练巴尔韦德重申了俱乐部的立场，他们不会拿着他们的王牌冒险，并指出训练是决定他能否在对阵贝蒂斯的比赛中出场的关键。

“我们不会在梅西身上冒任何风险。”巴尔韦德说：“我们必须等待他在训练课上的表现，看看他是否准备好了。”

自从在美洲杯对阵智利的比赛中领到红牌后，这位球星就再也没有出现在任何一场比赛中。

阿根廷人的缺席给他们的进攻留下了巨大的空白，这也受到了其他关键球员受伤的影响。

梅西上赛季打入36粒西甲进球，并助攻13次，帮助球队获得了又一个联赛冠军。