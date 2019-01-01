无论教练是谁 曼联夏天誓夺库利巴利

曼联决心要在夏天引进那不勒斯后卫库利巴利。

曼联“决心今夏从那不勒斯引进头号目标卡利杜·库利巴利”，无论主帅是谁。

曼联渴望引进这位27岁的那不勒斯中后卫加强他们的后防线，自从穆里尼奥时代起，他就一直受到曼联高层的关注。

索尔斯克亚的合约在本赛季结束后到期，但据《太阳报》报道，俱乐部已经准备好了在下个赛季主教练还未确定的情况下引进库利巴利。

库利巴利为国家队出场31次，近年来被誉为欧洲足坛最优秀的后卫之一。

自从索尔斯克亚执教曼联以来，曼联已经有了显著的进步，在他执教的8场比赛中都取得了胜利。

但是后防线上的斯莫林，琼斯，拜利和林德洛夫仍然令人担忧，自从来到俱乐部以来，他们还没有表现出长期的稳定性。

索尔斯克亚的球队在进攻中表现出了激情，但这8场比赛中仅有3场保持零封。

那不勒斯此前已经拒绝过来自英超的兴趣，塞内加尔人即便离队也不会便宜，那不勒斯对他的估价在9000万磅左右。

在穆里尼奥去年12月被解雇之前，他对球队高层在去年夏天未能引进一名新的中卫感到失望。

曼联曾被认为在追逐莱斯特城的马奎尔和马德里竞技的迭戈·戈丁，但现在看来库利巴利是2019- 2020赛季球队的头号目标。