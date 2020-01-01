无视皇马巴萨传言 德布劳内在曼城过得舒适

这名比利时中场球员的合同将持续到2023年夏天，他没有打算在短期内撕毁这份合同。

凯文·德布劳内可能引起了皇家马德里和巴塞罗那的兴趣，但是这位曼城中场声称他在目前的环境中感到“舒适”。

在28岁的时候，德布劳内正处于他能力的巅峰，被认为是世界足坛最具创造力的天才之一。

这样的地位产生了一些奇怪的转会传闻，但是对于一个与一份到2023年合同紧密相连的球员来说，他并不想在近期内接受新的挑战。

其他球队

“我感觉很舒服，因为这是我离开亨克后效力时间最长的俱乐部，但那是因为我是年轻人，所以那是不同的。”德布鲁因告诉Sport360。

“但我在这里感觉很舒服，因为我在这里很快乐。我效力于世界上最好的球队之一，世界上最好的联赛之一。所以这让我更舒适。”

“如果没有这些东西，你会感到压力，但我现在没有那种压力。我感觉很放松，我可以集中精力做好准备。”

瓜迪奥拉的球队进入了欧冠16强，他们将在那里与皇家马德里进行一场重量级比赛。

德布劳内表示：“在抽签里，我认为我们不可能抽到一支小球队。如果你想赢得欧洲冠军联赛，你需要击败最好的。”

“我想这就是你想要踢球的原因。你想踢欧洲冠军联赛、世界杯、欧洲杯，诸如此类的比赛。”

“很明显，这是我没有赢得的东西，所以也许潜意识里我们想要更多。”

“但你想赢得一切，联赛杯、足总杯、欧洲冠军联赛，还有训练——有时训练更糟糕。”

“不管我们和谁比赛，我们都尊重对手，这是我们每场比赛都必须做到的。就像足总杯第三轮的维尔港一样，我们派出了一支优秀的球队来表明我们想要赢球。无论和谁比赛，无论参加哪项比赛，我们都想赢。”