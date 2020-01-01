无视枪手战绩 阿尔特塔已在酋长球场留下印记

西班牙人在他执教的前五场比赛中只赢了两场，但是瓜迪奥拉教学的影响在枪手的比赛中得到了体现。

无聊的1-1战平水晶宫中，阿森纳中场大部分时间的犹豫的以及奥巴梅杨的红牌,看起来似乎是选择了一场奇怪的比赛来赞美新教练阿尔特塔自12月抵达以来对俱乐部的影响。

然而，他在酋长球场接手的烂摊子的规模不应该被低估，枪手过去三个月的进步也不应该用结果来衡量。

尽管阿尔特塔在五场比赛中只取得了两场胜利，但有很多迹象表明，阿尔特塔正在伦敦北部悄然掀起一场革命，传授战术和心理智慧，这些都将在2020-21赛季开始时结出硕果。

阿尔特塔将会模仿瓜迪奥拉的管理风格，这应该不会有任何疑问。

总的来说，他对阿森纳的愿景是高压迫，高节奏控球，目的是牵制对手，并以复杂的方式移动球。

球队的健康问题，以及在埃梅里和温格治下脆弱的信心，意味着阿尔特塔的战术哲学只出现了很短的时间，最多30分钟的时间，让我们对未来有一个诱人的一瞥。

阿森纳球迷完全有理由感到兴奋，尽管他们在对阵伯恩茅斯、切尔西和水晶宫的比赛中丢了分。正是在对阵曼联的比赛中，这种愿景才首次显现出来。

阿尔特塔在阿森纳控球时利用了一个类似于2-3-5的阵型，安斯利·梅特兰-奈尔斯在上半场大部分时间作为一个反向的边后卫，与格拉尼特·扎卡和卢卡斯·托雷拉一起在中场游弋。这给了他们后防五人一个坚实的屏障。

其他三名攻击手是拼图中最重要的部分：亚历山大·拉卡泽特从锋线上后撤，梅苏特·厄齐尔和法国人并肩作战，奥巴梅杨替代拉卡泽特顶在最前面。

曼联根本无法应付这三个人的移动，他们和克拉西那茨、佩佩一起，同步着经典的瓜迪奥拉风格。这位加泰罗尼亚人一直强调确保没有两名球员在球场上占据同一区域的重要性，无论是水平还是垂直，从而在进攻区域形成移动的进攻三角形。

快速垂直传递是被允许的，球场上的回旋，从一侧转移到另一侧。对曼联的比赛可能只进行了35分钟，但这足以让我们看到阿尔特塔将带领球队走向何方，更重要的是，他强调了球队愿意倾听和学习。

另一个关于阿尔特塔深入战术训练的例子是上周末在水晶宫的比赛，奥巴梅杨完成了18脚传球，从而让客队取得领先。大部分的传球都是在防守者之间耐心的侧传球，他们等待着空隙的出现，小心翼翼地将球从一边传到另一边。

但最后几次接触表明，阿尔特塔现在正在训练特定的进攻跑位，希望某些高节奏的互动能刻入肌肉记忆。这一特点，通常被称为自动，是尤尔根·克洛普的利物浦或瓜迪奥拉的曼城看起来如此伟大的即兴表演，而实际上他们只是重复排练过的动作，就像演员让对话变得自然。

当大卫·路易斯果断地向前传球给厄齐尔时，他本能地知道拉卡泽特会在哪里。然后法国人以一个已经知道该往哪里看的人的速度向前传球给奥巴梅扬，奥巴梅扬确实在厄齐尔第一次拿球的时候就开始了他的斜向跑动。阿森纳的球员们都下意识地知道对方的位置。

下半场后半段有一个很有说服力的时刻，科拉西纳茨独自一人在一群对手中间运球，但他没有转身去寻找帮助，而是将球传向了左翼：不看球传球，但是却没人接应。他并没有受到队友们的指责——早在埃梅里治下，这很容易想象——而是奥巴梅杨为自己没能及时到位而道歉。

似乎阿尔特塔是在教导球员们特定的动作节奏，而不是真正的创作自由，因为这种自由很容易受到个体不断变化的自我信念的影响。当你开始依赖于排练过的动作时，当信心不足导致犹豫和思维障碍时，影响就不那么大了。

当然，教学的自动化是次要的，获得更宽的阵型才是首要的。阿森纳——同样，时断时续——也在朝着正确的方向前进，场上空间的压缩是新老板的首要任务。

高压、高防线要求紧凑，否则，对手可以简单地反击到巨大的开放空间，重新拉伸球场，直到你有一个拉长队形不能再作为一个整体给对手压制。压缩在前场和在后场同样重要。

阿森纳正在向这个目标迈进，目前为止最大的受益者是格拉尼特·扎卡和卢卡斯·托雷拉。突然之间，两名球员都有一个小得多的场地去覆盖，双方的密切支持意味着只有一个狭窄的球场，在那里进行拦截和扫荡。

以前他们必须在球场的宽度和深度上挣扎，现在他们受益于其他人球员的存在和他们知道的可以依靠队友的信心。

扎卡和托雷拉现在都飞入了阻截区，在知道他们将被保护的情况下，短暂的冲刺出了他们的安全区域。简化个人角色总是一件好事，特别是对于中场球员来说，根据不同的体系，他们可以被要求覆盖不同的领域。

这些战术上的改进是不可能——当然也不会持续太久——除非阿尔特塔也是一个很好的激励者，幸运的是，对于阿森纳球迷来说，这是西班牙人与瓜迪奥拉相似的另一个方面。

这种具有潜在风险的策略——从高层职位到相信集体会齐心协力——需要绝对的自信和绝对的忠诚。

在这里，我们也有一个关阿尔特塔未来的短暂窥视。在对阵利兹联的中场休息时，阿森纳主帅用拉卡泽特的话说，在场边“大喊大叫”，激发了球队在下半场更加自信的表现。

拥有在更衣室里赢得尊重的个人魅力是至关重要的，但对于一个刚刚步入温格打造的俱乐部，并接替了埃梅里的工作后进一步发展的年轻教练来说，也许尤其重要。

仅仅出于这个原因，未来还会有很多艰难时期。在接下来的几个月里，阿森纳将会继续摆脱坏习惯。厄齐尔会消失很长一段时间。防守者将继续犯粗心的错误。

振兴阿森纳将是一个漫长而痛苦的过程，需要球迷的耐心和董事会的资金。

但早期迹象表明，阿森纳找到了合适的人来带领他们前进，阿尔特塔把现代的进攻足球带到酋长球场，让俱乐部重新回到主宰了比赛。