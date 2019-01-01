无视曼联传闻 扎尼奥洛志在报答罗马信任

尽管最近有报道称有曼联有意引进他，但这位意大利球星仍然将全部精力放在了罗马上。

尼科洛·扎尼奥洛说他在罗马“非常开心”。

扎尼奥洛与罗马签订了一份长期合同，直到2024年6月，但这并没有阻止人们对他未来的猜测。

这位20岁的意大利国脚上赛季加盟罗马，据报道他已经引起了曼联的兴趣。但是他想要回报意甲球队罗马对他的信任。

“本赛季的最低目标是一天比一天进步。我们想赢得每一场比赛。我们的目标是获得欧冠资格。”扎尼奥洛告诉意大利天空体育：“我很高兴，罗马给了我这么多信心，现在我将在球场上报答他们。我很自豪能代表这些球迷，我在这里感觉很好。丰塞卡想要说的事情，他会当着你的面说。他是一个非常直接的人，他帮助我提高。”

在周一进行的2020年欧洲杯预选赛中，意大利9-1大胜亚美尼亚，扎尼奥洛梅开二度。

在俱乐部层面，本赛季他已经为罗马打进5球，并在本赛季早些时候强调了他想要脚踏实地的愿望，渴望能够效仿他的偶像。

扎尼奥洛在接受《These Football Times》采访时表示：“任何时候都脚踏实地是很重要的，我身后有一个这样做的家庭，他们理解足球，并确保我在任何时候都能发挥出最佳水平。除此之外，管理期望的唯一方法就是我自己。我听不进别人说的话，不管是好是坏。我不是托蒂，但我希望有一天我也能像托蒂一样出色。毫无疑问，卡卡一直是我心目中的英雄，特别是在他为米兰和巴西效力的那些年。我看了他很多次。对我来说，他是完美的进攻中场：强壮，技术完美，有能力得分和助攻。这就是我小时候想成为的人，现在我仍然如此。”