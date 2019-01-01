无视曼市双雄加蓝军 蓝鹰新星获三奖仍坚持留队

尽管已经与多家英超豪门联系在一起，但万-比萨卡坚称新赛季他会继续留在塞尔赫斯特公园球场。

21岁的水晶宫小将本赛季已经获得了37次出场机会。他的优异表现不仅获得了曼联，曼城，切尔西等豪门的垂涎，也帮助他入选了英格兰U21国家队的阵容。



这位年轻后位与水晶宫的合同将在2022年结束，目前看来至少近期不会有新的合同降临在这位21岁后卫的头上。



在接受《标准晚报》采访时，万-比萨卡如是说：“这些转会传闻从一方面说明了我本赛季的表现是赢得了人们关注的。 但是我目前还是一名水晶宫球员。并且下赛季我仍然会在水晶宫。”



“我和俱乐部的合同还剩下三年，也就是说我会一直待在这里。这就是截止到目前的所有情况，所以我会专注于当下。”



万-比萨卡本赛季的优异表现还让他赢得了队内分别由球迷和球员投票选出的水晶宫赛季最佳球员，以及PFA颁发的社区之星奖。



“这感觉很棒。同时得到这三项大奖让我感到骄傲”



“我并没想到自己能荣膺这些奖项，但同时我也很感激他们将这三个奖项都颁发给我”



“很显然这些梦幻般的奖励源自我本赛季的表现，这让我感到无比的自豪，同时也对下个赛季充满了期待。”



“下赛季我希望能够像这个赛季一样取得进球并通过助攻帮助球队， 我会更加积极的前插，当然首先我必须做好防守的本职工作。”



水晶宫本赛季还剩下两场比赛，本周六做客卡迪夫以及5月12号在主场打响的对阵伯恩茅斯的收官战。