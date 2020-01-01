无视拉伊奥拉？索尔斯克亚称只愿与博格巴沟通
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在接受La Repubblica的新年采访时，拉伊奥拉怒斥曼联脱离实际，并且在竞技层面毫无计划，他认为索尔斯克亚的球队应该对博格巴目前的艰难处境负责。。
“我不会再把任何球员送到这里。即使是马拉多纳，贝利和马尔蒂尼，也会被他们毁掉。保罗（博格巴）需要一支像之前他效力过的尤文那样的球队。”
博格巴从9月开始就因为脚踝伤势缺阵，而新年第一场与阿森纳的比赛后，他再次因为新的踝伤可能要在未来三到四周无缘赛场。
被问到关于这位法国中场的看法，索尔斯克亚回应道：“我会和博格巴就这个问题聊一聊，但我不认为我需要和那些讨论过我们的经纪人谈些什么。”
“保罗是我们的球员，经纪人是被球员聘用的，我们不是对立的。球员不是经纪人的球员，是我们的球员。”
今晚，曼联将在足总杯第三轮遭遇不久前击败了英超卫冕冠军曼城的狼队。索尔斯克亚希望博格巴能够尽快复出，不再因为伤病而缺阵。
挪威人继续说道：“博格巴决心要回到我们中间，并且为我们贡献精彩的表现。但当你受伤的时候，你很难去讨论一些事情。我想在他重返球场的时候，我们才有必要去进行谈话。”
“拥有一个健康的博格巴，并且让所有人都能保持健康，这才是最重要的。”
“他是顶级球员，他非常非常的出色，我们这个赛季一直都在想念他，但我想现在这帮小伙子们在没有他的情况下做得也不错。”
曼联目前在英超积分榜上排名第五，五分落后于排名第四的切尔西。