无视拉伊奥拉？索尔斯克亚称只愿与博格巴沟通

由于博格巴的经纪人拉伊奥拉在本周早些时候发表了攻击曼联的言论，作为红魔主帅的索尔斯克亚表示，自己将主动找球员谈心。

在接受La Repubblica的新年采访时，拉伊奥拉怒斥曼联脱离实际，并且在竞技层面毫无计划，他认为索尔斯克亚的球队应该对博格巴目前的艰难处境负责。。

“我不会再把任何球员送到这里。即使是马拉多纳，贝利和马尔蒂尼，也会被他们毁掉。保罗（博格巴）需要一支像之前他效力过的尤文那样的球队。”

博格巴从9月开始就因为脚踝伤势缺阵，而新年第一场与阿森纳的比赛后，他再次因为新的踝伤可能要在未来三到四周无缘赛场。

被问到关于这位法国中场的看法，索尔斯克亚回应道：“我会和博格巴就这个问题聊一聊，但我不认为我需要和那些讨论过我们的经纪人谈些什么。”

“保罗是我们的球员，经纪人是被球员聘用的，我们不是对立的。球员不是经纪人的球员，是我们的球员。”

今晚，曼联将在足总杯第三轮遭遇不久前击败了英超卫冕冠军曼城的狼队。索尔斯克亚希望博格巴能够尽快复出，不再因为伤病而缺阵。

挪威人继续说道：“博格巴决心要回到我们中间，并且为我们贡献精彩的表现。但当你受伤的时候，你很难去讨论一些事情。我想在他重返球场的时候，我们才有必要去进行谈话。”

“拥有一个健康的博格巴，并且让所有人都能保持健康，这才是最重要的。”

“他是顶级球员，他非常非常的出色，我们这个赛季一直都在想念他，但我想现在这帮小伙子们在没有他的情况下做得也不错。”

曼联目前在英超积分榜上排名第五，五分落后于排名第四的切尔西。