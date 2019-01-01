无视巴萨枪手巴黎邀约 罗伊斯不后悔留在多特

这名德国国脚引起很多顶级俱乐部的兴趣，但是他想在现在的俱乐部取得更大的成就。

罗伊斯表示，他并不后悔自己留在多特蒙德的决定，因为他的经纪人透露，一些世界顶级俱乐部在2015年曾试图签下这名中场球员。

罗伊斯最初是在2012年从门兴格拉德巴赫加盟多特蒙德的，在主教练克洛普的带领下，他迅速成长为世界上最抢手的前锋之一。

在效力多特蒙德的头四个赛季里，这位中场球员在三个赛季里至少打入19球，并帮助球队打进2012-13赛季的欧冠决赛。

然而，伤病很快就对罗伊斯的职业生涯产生了重大影响，这位德国球星近年来由于韧带问题错过了相当多的比赛时间。

然而在2015年，罗伊斯仍然是炙手可热的资产，第一次受伤后，仍有许多顶级俱乐部都与这位球星有联系。

那年，他与多特蒙德签订了一份新合同，但罗伊斯的经纪人之一凯·普索塔表示，巴塞罗那、阿森纳、巴黎圣日耳曼、米兰以及曼联和曼城等俱乐部都在追逐这位德国国脚。

例如，2015年夏天，我的老板德克•赫贝尔(Dirk Hebel)与巴塞罗那的劳尔•桑莱希(Raul Sanllehi)坐在杜塞尔多夫机场酒店。六个月后，加泰罗尼亚俱乐部的官员在罗伯特·费尔南德斯的带领下，又一次尝试将罗伊斯带去西班牙。”

“他们就像阿森纳的理查德·劳(Richard Law)一样不成功，他一共开了三次会，AC米兰的伊万·加齐迪斯(Ivan Gazidis)(编者按:加齐迪斯2015年还在阿森纳)和巴黎圣日耳曼的奥利维尔·勒唐(Olivier Letang)以及两家曼彻斯特俱乐部的代表也是如此。”

罗伊斯在2018-19有了一个反弹的赛季，在多特蒙德获得联赛第二的时候再次达到了他的巅峰。

这位30岁的中场球员在36场比赛中攻入21球，而前两个赛季他总共只踢了39场比赛。

尽管多特蒙德最近几个赛季缺少奖杯，但罗伊斯决心帮助球队走向成功。

“当然，我考虑这些顶级俱乐部的报价已经不是一天了，其他的一切都是谎言。但最终，我总是选择了我的俱乐部，直到今天我仍然不后悔。”罗伊斯肯定地说。

“因为我属于这里。因为多特蒙德是我的俱乐部。我真的很想在这家俱乐部赢得德甲冠军。我想再次成为德国杯的赢家。我想再次进入欧冠决赛。知道你只有三、四年的好时光，每一年你都想从中得到最大的收获。”