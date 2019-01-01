无视尤文传言 萨里表态愿留在切尔西

萨里与切尔西的合同到2021年到期，最近有传言称尤文图斯希望招募他。

切尔西主教练毛里齐奥·萨里回应了与尤文图斯的联系，表达了他想留在斯坦福桥的愿望。

意大利人在周三的欧联杯决赛中率队4-1大胜阿森纳，举起了他在蓝军的第一座奖杯。

对于萨里来说，他在英格兰足球的第一个赛季并不是一帆风顺的，这其中包括了很多看台上的谩骂和他在赛季末被解雇的谣言。

此外，阿莱格里离开尤文图斯的消息加剧了人们的猜测，即这位前那不勒斯主教练可能已经准备好在离开12个月后重返意甲。

但萨里坚称他渴望继续留在英超，并指出他与切尔西的合同还有很长时间。

“我还有两年的合同，”他在阿塞拜疆的终场哨声响起后对RMC说：“在那之后，我们将看到我们能够改善什么，以及这种情况是否会继续下去。我想留下来，因为英超是最大的联赛，我在这里很开心。”

有一个人看起来几乎肯定会去寻找新的挑战，他就是阿扎尔，在拿到欧联奖杯后，他接近向蓝军球迷告别了。

萨里对他的比利时球星说了一些温暖的话：“阿扎尔是一个特别的孩子，也是一个不平凡的孩子。”

“上半场对我们来说很艰难，这是我们本赛季的第64场比赛，我们必须投入很多精力。我们必须赢，队员们都很出色。下半场更好，对球迷来说很有娱乐性。”

最近几周，随着萨里的未来受到质疑，切尔西已经和一些主帅候选人联系在一起，但是意大利人坚持说他已经达到了俱乐部的目标，他希望留在英格兰。