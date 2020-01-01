无缘超级杯决赛 梅西不满巴萨犯下幼稚错误

在沙特阿拉伯的比赛中，巴塞罗那在最后几分钟丢掉了领先优势，以2-3输掉了比赛。

莱昂内尔·梅西批评球队在吉达犯下了一系列“幼稚的错误”，他所在的巴塞罗那在西班牙超级杯中败给了马德里竞技。

这是第一次在沙特阿拉伯进行的新形式的比赛，马竞将在周日的决赛中对阵皇马，而巴萨则准备提前飞回家，这显然让队长很不高兴。

梅西在吉达接受记者采访时说：“很遗憾，我们踢了一场精彩的比赛，经过这么长时间，我们感觉很好，我们一直在控制、掌控和进攻。”

“我们在马竞已经奄奄一息的时候犯了一些错误，他们在不到10分钟的时间里扭转了局面，而我们本应该在这场比赛得到好结果。”

“这很让人伤心，因为这是一个冠军，我们想进入决赛并赢得它，我们展示了不同于我们最近对西班牙人以及去年年底的表现，我们踢了一场精彩的比赛，但遗憾的是我们没能获得胜利。”

“尽管失败了，但我们今天向前迈出了一步，但我们意识到，我们没有按照自己想要的方式行事，我们不想再犯这些幼稚的错误。”

失败再一次将巴尔韦德置于聚光灯下，这位教练成为巴萨球迷批评的目标，因为他的球队表现不佳。

梅西承认压力很大，但他呼吁加泰罗尼亚人团结起来，为2019-2020赛季的最后几个月做准备。

“我们将继续努力并努力提高，现在我们将有更多的时间来准备下一场比赛，我们必须提高很多，尽管我们踢得并不好，但我们将努力找回我们的状态。”他补充道。

“失败是正常的，我们没有实现我们的目标，球迷看到他们的球队没有像他们希望的那样踢球，我们也希望这样，他们说出来是正常的，但是我们必须比以往更加团结，这是一个困难的情况，因为我们错过了我们想要赢得的冠军，但我们必须向前看。”