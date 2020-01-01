无缘比赛为哪般 贡多齐在训练营与阿尔特塔起争执

这名年轻的中场球员缺席周日的比赛引起了关注，现在他面临着重新回到球队的战斗。

在迪拜的赛季中期训练营中，马特奥·贡多齐与主教练米克尔·阿尔特塔和他的教练组成员发生了争执，因此被排除在周日英超联赛对阵纽卡斯尔的比赛大名单之外。

与俱乐部关系密切的消息来源证实，在训练场上发生激烈的争吵后，阿尔特塔对贡多齐的态度感到失望，同时有报道称，当晚晚些时候回到球队下榻的酒店后，气氛依然紧张。

作为回应，阿尔特塔将这位20岁的球员排除在周日酋长球场的比赛大名单之外，这是这位法国U21国脚本赛季第一次没有参加英超的比赛。

其他球队

看来官方不会因为这一事件对贡多齐采取任何纪律处分，将他排除在大名单之外已经是足够的惩罚了。

然而，现在轮到贡多齐自己努力赢回自己的位置了。

这名中场球员自从2018年夏天以800万欧元的价格从洛里昂转会到枪手以来，已经是枪手首发的常客，在所有比赛中出场76次。

但他现在面临着重新回到球队的挑战，不仅因为这次事件，还因为塞巴略斯在周日对喜鹊的比赛中代替他首发的表现。

自从11月初1-1战平狼队之后，西班牙人在他的第一次联赛首发中有了本赛季最好的表现。

作为中场的一员，23岁的他尝试了91次传球，其中85次成功，并在下半场开场不久就开始了策动了进攻，帮助奥巴梅杨攻入了首开纪录的进球。

赛后，阿尔特塔表示，塞巴略斯是球场上最好的球员，并赞扬了他最近在训练中的态度。

“达尼·塞巴略斯就是一个很好的例子。他受伤了，当他开始训练的时候，我觉得他的身体状况不太好。他完全改变了自己的行为，像动物一样训练。我认为他是场上最好的球员。”