无缘欧冠收入锐减 曼联两核心以此要挟涨薪

如果曼联无缘下赛季欧冠，队内球员们的收入将锐减，根据合同条款，博格巴和德赫亚的收入或减少25%，因此他们在与俱乐部续约谈判中希望获得大幅度涨薪，以此弥补自己的损失。

北京时间4月20日，据《泰晤士报》消息，曼联核心球员博格巴和德赫亚为球队是否能够进入下赛季欧冠感到担心，这也影响了他们与俱乐部的续约谈判。

如果曼联在本赛季无法进入英超前四，他们将无缘下赛季的欧冠赛事，根据球员们与俱乐部的合约条款，博格巴和德赫亚的收入会自动减少25%。目前博格巴在曼联的周薪是29万英镑，德赫亚的周薪则是20万英镑，两位球员都不希望自己的收入大幅度缩水。

因此博格巴和德赫亚的经纪人们在与曼联进行续约谈判时希望为球员争取到更高的基础周薪，以减少无缘欧冠带来的收入损失。

在转会市场上，博格巴和德赫亚一直与皇马密切联系在一起，博格巴与曼联还有两年合约，而德赫亚的合约将在2020年到期。

自从博格巴于2016年从尤文图斯返回曼联以来，并没有经历无缘欧冠而自动减薪的事情。但德赫亚在2016-17赛季曾有这样的体验，当时曼联也没能进入欧冠赛场。

曼联目前在英超积分榜上排名第六位，但是他们距离排名第三的热刺也仅有3分，在联赛还剩5场的情况下，索尔斯克亚的球队若想超过身前的切尔西和阿森纳进入欧冠区，还面临非常大的挑战。