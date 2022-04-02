无缘世界杯的球员最佳阵容：哈兰德、萨拉赫领衔

2022年世界杯仍有三个名额有待争夺，但我们已经知道，一些足坛中最出色的球员将不会前往卡塔尔。

够力足球已经组建了一个由无缘世界杯的超级明星组成的最佳阵容，你可以在下方看看我们挑选的这套3-4-3阵型，并随时在评论区中发表你自己的选择。

门将：多纳鲁马

我们无法在决赛中看到斯洛伐克和马德里竞技的王牌门将奥布拉克，这确实是个遗憾，但多纳鲁马的缺席更让人震惊。

毕竟，这位人高马大的门将在意大利欧洲杯夺冠之路中发挥了关键作用，并被评为欧洲杯最佳球员。

不过，多纳鲁马无力阻止意大利在世预赛附加赛决赛中被北马其顿淘汰。

这位巴黎圣日耳曼门将仍然只有23岁，他未来应该会有更多的机会来参加世界杯，但鉴于他本赛季在王子公园球场的糟糕状态和持续的挣扎，被淘汰是他现在最不需要的事情。

中后卫：什克里尼亚尔

斯洛伐克或许在他们的世预赛小组中获得第三名，但他们甚至没有真正接近获得一个附加赛的资格。

这对什克里尼亚尔来说是一种耻辱，他在国家队不成功的世预赛征程中踢满了每一分钟。

这位备受青睐的国米后卫被广泛认为是当今足坛最优秀的中后卫之一，但这位27岁的球员可能永远不会有机会参加世界杯。

中后卫：基耶利尼

基耶利尼在意大利0-1输给北马其顿的比赛后几乎不知所措，他承认自己因为国家连续第二次无缘世界杯而崩溃。

这很容易理解。这位后防老将将在今年晚些时候年满38岁。基耶利尼在意大利夺得欧洲杯的过程中发挥了关键作用，但他再也没有机会登上足坛的最大舞台了。

当然，这对全世界的前锋来说是个好消息，但对中立球迷来说是个打击，他们认为这位现代最伟大的后卫之一应该在2022年世界杯上演自己的国家队告别秀。

中后卫：大卫-阿拉巴

我们可以把大卫-阿拉巴放在这支球队的几个位置上。这位皇马王牌球员是如此多才多艺，而且他也是如此的优秀。

那么，看到奥地利在世欧预附加赛中被威尔士击败是令人难受的，因为现在有一个非常现实的前景，那就是阿拉巴将永远不会参加世界杯。

29岁的他肯定会有更多的机会获得参赛资格，但值得指出的是，奥地利自1998年以来还没有进入过世界杯决赛圈。

右边锋：马赫雷斯

曼城的马赫雷斯为阿尔及利亚打进了5个球，他们以A组第一名的身份力压布基纳法索，进入了世非预附加赛。

然而，在客场1-0击败喀麦隆后，这个北非国家在次回合比赛中主场1-2输掉了比赛，因客场进球劣势被淘汰。

马赫雷斯现在已经31岁了，这位阿尔及利亚队长可能不会再有机会参加世界杯了。

中场：维拉蒂

很多人认为维拉蒂是世界上最好的中场球员，这是有一定道理的。

他最近代表巴黎圣日耳曼在王子公园球场对阵皇家马德里的表现就是一个例子，当时他几乎以一己之力控制了卡塞米罗、克罗斯和莫德里奇。

维拉蒂在2020年欧洲杯上也表现得非常出色，在伤愈复出后，他重新获得了在意大利队的首发位置。然而，他和意大利队都不会去卡塔尔。

维拉蒂可以说是在输给北马其顿的比赛中唯一表现出色的意大利球员，但这并不能消除一个事实，那就是这位易受伤的29岁球员的世界杯出场时间可能永远定格在132分钟。

中场：凯西

凯西下赛季将为巴塞罗那效力，但他不会在2022年世界杯上为科特迪瓦出场。

科特迪瓦在小组赛最后一场比赛中被喀麦隆1-0击败后，被剥夺了参加附加赛的资格。

这意味着杰雷米-博加、尼古拉斯-佩佩、塞巴斯蒂安-阿莱和威尔弗里德-扎哈等人都无法前往卡塔尔。

不过，凯西可以说是最有条件在国际舞台上展示自己风采的球员，但至少他现在可以完全专注于证明自己有能力进入巴萨的中场。

左边锋：路易斯-迪亚斯

利物浦球迷已经很快意识到为什么克洛普和他的团队会因为热刺对迪亚斯的兴趣而采取行动：这位哥伦比亚国脚是一个真正的特殊人才，他立即就融入了红军。

但不幸的是，我们无法在卡塔尔看到这位勤奋而技术娴熟的边锋的表现。

迪亚斯在去年的美洲杯上大放异彩，但哥伦比亚最终为今年早些时候在主场0-1输给秘鲁付出了代价，这导致他们在南美世预赛积分榜上排名第六。

前锋：萨拉赫

对萨拉赫来说，这几个月是多么的令人崩溃！

首先，在埃及对阵塞内加尔的非洲国家杯决赛中，这位进球如麻的利物浦前锋甚至没有得到在点球大战主罚点球的机会。

然后，在同样对阵塞内加尔的世非预附加赛中，他在点球大战里射失了点球，最终埃及无缘世界杯。

现在已经有传闻称萨拉赫考虑退出埃及国家队，这并不令人意外。

前锋：哈兰德

足坛最受追捧的前锋哈兰德无法参加世界杯，这怎么想都觉得不对头。

近5场国家队比赛，这位多特蒙德前锋打进了8球，其中包括3场世预赛打进5球。

但这仍然不足以让挪威进入世界杯决赛圈，这个北欧国家在小组中排名第三，距离获得附加赛资格只差3分。

属于21岁的哈兰德的时间终将到来，但无法参加本届世界杯仍然会让他非常沮丧。

前锋：奥巴梅扬

奥巴梅扬在巴萨的表现提醒了所有人他是多么出色的一名前锋，他在加盟巴萨的头11场比赛里已打入9球。

不过，完成世界杯首秀的梦想似乎真正破灭了。

32岁的奥巴梅扬在世非预中为加蓬打入2球，但他们排名小组第二，与头名埃及差距很大，无缘附加赛。

现在，奥巴梅扬只能满足于在巴萨获得迟来的闪耀机会了。