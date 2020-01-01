无米之炊 穆里尼奥在热刺自比“下棋没有棋子”

葡萄牙人继续看到不合时宜的伤病阻碍了他的计划，并承认热刺没有取得他希望看到的进展。

穆里尼奥说他在热刺就像“下棋没有棋子”，因为他没有“想要的球员”。

伤病的困扰现在让热刺主教练头疼不已。

吉奥瓦尼·洛塞尔索和埃里克·拉梅拉已经加入了哈里·凯恩、穆萨·西索科和本·戴维斯等人的行列。

其他球队

穆里尼奥在周三也无法使用新签下的贝尔温，因为这位荷兰边锋没有比赛资格。

这名葡萄牙人声称，他目前正一只手被绑在背后工作，他期待在北伦敦的进展不可能实现。

穆里尼奥在周三看到热刺以3-2险胜南安普顿后告诉记者：“我必须在没有棋子的情况下应付这盘棋。你知道的。没有象、没有王、没有后。有这么多伤病和问题，我非常非常努力。没有贝尔温。”

“我不能谈论我想取得的进步，因为我没有我想要的球员。”

“球队需要球员在集体、战术和动态上取得进步。我们需要球员，但我们没有。”

“我们失去了很多。西索科、哈里，还有今天的拉梅拉，洛塞尔索和贝尔温。这太难了。

“一场比赛我们有A、B、C三名球员缺阵，下一场比赛我们没有D、E、F。这是一个非常艰难的赛季。”

“所有的事情就像你拉起一条毯子，你的脚被拉出来，然后你盖住你的脚，但是你身体的一半都露了出来。这就是我们。但我们展现了优秀的精神，这是我喜欢的东西。

“最好的球队输了（指的是周三晚上南安普顿2-3输给热刺）。场上最好的球队输了。”

当看到自己的计划被打破时，穆里尼奥感到很沮丧，他把热刺带回了英超积分榜的第五位——比他的前东家切尔西少了4分。