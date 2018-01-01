无畏热门标签 利物浦铁卫势要夺冠

利物浦现在是英超夺冠大热门，但洛夫伦表示他并不在意这些标签，并要求球队继续保持专注。

虽然利物浦被称为夺冠大热门，但后卫洛夫伦表示球员们不会因此分心，他还呼吁大家继续保持专注。

在节礼日的英超联赛中，洛夫伦用一个进球为利物浦大胜纽卡斯尔作出了贡献，这是他本赛季的第一个进球。本轮过后，利物浦领先第二名的热刺6分，许多人都相信最终冠军会落在红军手上，但洛夫伦对此不为所动。

“我们知道足球的东西很快就会改变，输一场比赛用不了多少时间，然后一切就会改变。”洛夫伦说到。“对我们来说，每一场比赛都是决赛，听到人们的表扬感觉很好，但我们不依靠这些东西生活，我们依靠胜利生活，这才是最重要的。”

“我们不会在乎谁在我们前面，或谁在我们后面，我们只在乎自己的表现，这就是我们应该保持的态度。过去那些赛季都让我们学习到了经验，和纽卡斯尔的上半场比赛其实挺困难的， 我们有机会破门，但总是没有办法找到正确的射门位置。”

“很幸运，我打进了一球，但球队有这种赢家的心态帮助我们不断前进，下半场我们就踢得很不同了。”

“我的进球有点幸运，但这不重要，重要的是拿到3分，并保持住这种胜利的心态。这肯定会很困难的，现在球队很顺，但我们不能放松警惕，或许接下来几个小时可以享受一下，但明天我们就已经专注于下一场比赛了，这就是足球该有的样子。”