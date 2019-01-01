无法说不 贝拉：冬天一度接近加盟巴萨

这位洛杉矶FC球星承认，上个冬天他差点被租借回西班牙，但他声称自己热爱加州的生活。

洛杉矶FC前锋卡洛斯·贝拉承认，他“非常接近”在上个冬天加盟巴塞罗那，他证实了西班牙豪门确实就租借协议达成了协议。

在洛杉矶FC的处子赛季打入14球并贡献13次助攻之后，贝拉成为了巴萨的目标，巴萨整个冬天都在寻找一名新的攻击手。

这名墨西哥人是传闻中的目标之一，但这一转会从未实现，因为巴塞罗那最终选择了凯文-普林斯·博阿滕。

博阿滕在巴萨只出场了四次，而贝拉则在冬季休赛期为他在美国职业足球大联盟的第二个赛季做准备。

但是贝拉承认这几乎发生，如果由他决定的话，他会在那个时期加盟巴塞罗那。

贝拉在BS的播客上说:“非常接近。这是我度假的第二个月，我喝着我的椰林飘香鸡尾酒，我的经纪人打电话给我说，‘看，巴塞罗那在给你打电话。他们想让你踢四个月，然后你就可以回洛杉矶了。’我说只要说好，我不在乎钱或别的。我明天就要开始训练了，给我两周时间让我恢复健康。巴塞罗那，皇家马德里，你无法说不……如果这是我唯一的选择，我肯定会接受。”

贝拉在本赛季继续统治着美国职业足球大联盟，他越来越接近联盟单赛季进球纪录。

这位墨西哥前锋本赛季已经打入27球，并贡献15次助攻，他正在追赶亚特兰大联队前锋约瑟夫·马丁内斯单赛季31球的纪录。

与此同时，洛杉矶FC在西部排名第一，已经在季后赛中占据了一席之地。

这位30岁的前锋刚刚在3-3战平对手洛杉矶银河的比赛中攻入一球，他说他想在洛杉矶度过他的职业生涯，因为他已经找到了一家让他感觉像在家里一样的俱乐部。

“这不仅仅是我想要的东西，足球是一门生意，你知道它是怎么运作的。但是，如果我拥有一切，我想在这里度过我的职业生涯。”他说：“在洛杉矶踢球，我真的很开心。我想待在这里。”

洛杉矶FC的下一场比赛是周日对明尼苏达联队的比赛，尽管贝拉的状态由于腿筋受伤仍然悬而未决。