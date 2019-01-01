无法继续做朋友 西蒙尼：格子离开马竞时机没错

教练坚持说他仍然对这名前锋有好感，留在俱乐部可能会让事情变得更糟。

马德里竞技主教练迭戈·西蒙尼在安托瓦内·格里兹曼转会到巴塞罗那后对他并无恶意，他坚持认为如果格里兹曼最好还是离开，而不是留下来，否则可能会破坏他们之间的关系。

西蒙尼正在监督马竞的重大重建，格里兹曼是离开俱乐部的几名关键球员之一。

菲利佩·路易斯、迭戈·戈丁、卢卡斯·埃尔南德斯、罗德里和胡安弗兰都离开了，马竞引进了费利佩、马里奥·埃尔莫索、赫克托·埃雷拉、雷南·罗迪、马科斯·略伦特和基兰·特里皮尔作为补充，而乔·菲利克斯的任务是填补格里兹曼的空缺。

在过去的14个月里，戈丁、菲利佩·路易斯、胡安弗兰和费尔南多·托雷斯都收到了马竞球迷们的祝福，但是格里兹曼在5月份表明了自己的离开意向后，却受到了广泛的嘲笑。

西蒙尼将这种冷漠部分归因于俱乐部的长期存在，同时接受格里兹曼选择一个寻求新挑战的决定。

“因为这不是同样的时间(在俱乐部)。”当被问及为什么格里兹曼没有得到和戈丁和托雷斯一样的送别时，他回答说。

“从体育的角度来看，他选择的时间意义重大。在另一方面，已经点燃了马竞球迷的心。

“安托万的球迷数量是巨大的。在五年内，他是俱乐部历史上得分最高的五名球员之一。”

“当他来和我谈论他的离去时，我已经感觉到。我认为他在寻找一个最合适的时刻来保持进步。”

“他很年轻，他很有天赋，他是我非常喜欢的一个不平凡的男孩，保持这种爱的最好方式就是尊重。”

“我知道其他人也有需求。只要别人的需要不改变我的，那就是伟大的。如果他的需求改变了我的需求，我们可能就不再是朋友了。”

格里兹曼现在的队友是足球历史上最伟大的球员之一莱昂内尔·梅西。

“当格里兹曼到来的时候，他不是一名前锋，而是一名左翼球员。当我让他(作为前锋)上场时，他们说：‘把他往后往边路放’。”

“但是他为什么要打边路呢？如果他速度快，他可以打中锋，他的头脑很好，射门也很好——你为什么要打他的边路呢？”