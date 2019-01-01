无法晋升青训有何用 前阿森纳新星炮轰老东家

出自阿森纳青训营的丹尼尔-克罗利抨击阿森纳青训系统根本没有为年轻球员晋升一线队做好准备。

据Goal消息，前阿森纳青训球员丹尼尔-克罗利在接受采访时抨击阿森纳青训系统没有为年轻球员晋升一线队做好准备。

目前效力于荷甲威廉二世的克罗利曾被吹捧为枪手出品的天才少年，但由于缺少一线队机会并且与教练发生冲突，他被迫只能外借至巴恩斯利以及牛津联等低级别联赛俱乐部效力。在2017年离开英格兰赛场前，他的职业生涯并没有实现预期当中的飞跃。

克罗利向Goal抱怨道：“阿森纳的问题在于他们的打法是固定一成不变的，这和其他很多球队的做法大相径庭，我认为这是个问题。而且像在英甲是以一种与顶级俱乐部完全不同的方式踢球，但阿森纳青训营不会教自己的年轻球员被租借到低级别联赛俱乐部该怎么踢球。”

“这是英格兰青训体系的问题所在吧，毕竟一线队追求的是胜利，他们没空管年轻球员，所以我并不责怪他们。但负责青训工作的人应该正视年轻球员的成长，为他们未来晋升一线队提供正确的帮助。”

“搞青训的必须知道，有些事情必须改变，这就是为什么很多年轻人对荷兰和德国趋之如骛，因为他们需要充裕的比赛时间，而这两个都相当注重年轻球员成长的地方能提供他们这样的机会。”

克罗利本赛季各项赛事已经代表威廉二世出场37次，攻入7球并助攻5次。如无意外，他将在本周末代表威廉二世出战荷兰杯决赛，对手是阿贾克斯。