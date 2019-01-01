无法形容 萨里对迪巴拉C罗进球目瞪口呆

斑马军团的主教练在看到两名关键球员在路易吉·法拉利球场的漂亮进球后，竟无言以对。

尤文图斯主帅萨里对保罗·迪巴拉和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在对桑普多利亚的比赛中所进的两个球感到震惊，他说“哇，这两个进球都无法用语言来形容”。

周三，在客场2-1战胜对手的比赛中，迪巴拉的凌空抽射和罗纳尔多的头球帮助尤文重回意甲榜首。

萨里称赞了他们的两粒进球，也称赞了他的前锋，C罗在第45分钟的头球锁定了比赛的胜利，虽然此前，在比赛稍晚时候被罚下的卡普拉里的进球抵消了迪巴拉的努力。

他在新闻发布会上说:“当罗纳尔多进球的时候，我当时就和看到迪巴拉进球时一样的反应，‘去他的，哇！’”

“但哇并不能描述这一切。他们都进了两个漂亮的球。”

“迪巴拉选择了左脚凌空抽射，当时100名球员中有99名会选择先停球然后再射门。”

“罗纳尔多的那个球，我认为他在头球前在空中滞留的时间非常长——一个精彩的身体和技术动作。”

没有取得进球的伊瓜因在第69分钟被拉姆塞换下。

当被问及伊瓜因被换下后的沮丧的心情时，萨里表示并不担心。

“我不在乎。球员总是抱怨被替换下场。最好还是离他们远点，但我不在乎。”他说。

“伊瓜因最近打了很多比赛，他在下半场看起来很累，所以我换下了他。”

“生气？总有一天会有人因为身体问题而从替补席上首发，而前锋们也会和今天有所不同。一切都是正常的。”

尤文图斯的下一站是周日的意大利超级杯决赛，届时他们将对阵状态良好的拉齐奥。

在1月6日回到安联球场与卡利亚里的比赛之前，这支意大利冠军球队将会在冬歇期间好好的休息一段时间。