无法为进球欢呼 小狮子：我与德赫亚感同身受

这名德国门将在一次代价高昂的失误后同情他的对手，这次失误让巴萨在这次欧冠对决中占据了主动。

巴塞罗那门将特尔施特根表示，他拒绝庆祝梅西在对阵曼联的比赛中打入的第二个进球，因为他同情德赫亚。

在诺坎普举行的欧冠四分之一决赛第二回合比赛中，西班牙人德赫亚让阿根廷人在禁区外的软弱无力射门滑过了他的臂弯，这让巴尔韦德的球队2比0领先。

周二晚上，梅西在开场16分钟后凭借出色的个人表现首开纪录，但四分钟后他的第二个进球注定会因德赫亚的反常失误而载入史书。

巴萨最终以3比0赢得了比赛，并以4比0的总比分晋级四强，与利物浦的大战近在眼前。

特尔施特根承认，他无法庆祝梅西的梅开二度，因为他对德赫亚感到同情。

他说：“事实上，我在一段时间后才庆祝这个进球。”

“他踢的位置和我一样，所以我能感受他同样的痛苦。”

这位巴塞罗那一号门将还透露，他在终场哨响后安慰了德赫亚，并补充道:“我告诉他，我们都是人，第二个进球也可能会发生在我身上。”

“生活还在继续。”

在对阵红魔的比赛中，特尔施特根度过了一个相对平静的夜晚，红魔努力创造了许多机会，而他在比赛最后时刻做出了一个特殊的扑救，拒绝了桑切斯的射门。

这位曼联替补接到达洛特的传中后头球攻门，但被26岁的特尔施特根漂亮地挡出。

巴萨从特尔施特根在2018-19赛季的出色表现中获益良多，俱乐部主席巴托梅乌也注意到了他的努力。

这位诺坎普主席认为这位德国国脚是这个位置上最好的，他说:“对我来说，他是世界上最好的门将。”

“他在门线上很出色，他有很好的反应能力，他能很好地控球。”

“我们非常欣赏他的为人。”

特尔施特根将在周六再次代表巴尔韦德的球队出战，他们将在西甲作客对阵皇家社会，而在赛季的最后几周，联赛冠军几乎已经尘埃落定。