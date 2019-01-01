无暇抱怨 梅西：阿根廷必须向前看

梅西相信阿根廷队在首战失利后依然能够掌控自己的命运。

阿根廷0-2负于哥伦比亚后，莱昂内尔·梅西表示，阿根廷没有时间抱怨美洲杯的首秀。

在经过上半场沉闷的气氛后，阿根廷在下半场被哥伦比亚攻入两球。

第72分钟，罗杰·马丁内斯以一记不可阻挡的射门打破僵局，替补上场的杜万·萨帕塔在比赛还剩4分钟时锦上添花。

尽管事与愿违，这位巴塞罗那球星相信他的国家有时间扭转局面。

梅西在赛后表示：“这没有带来积极的影响，我们已经准备好接受我们所面临的挑战。我们没有时间抱怨，我们必须向前看，我们必须抬起头继续前进，还有很多比赛要做。他们控球很好，但没有创造明显的机会，但当我们下半场向前压上时，他们进了一球。当我们踢得最好的时候，他们进了一个漂亮的球，这让我们付出了代价。”

梅西表示，他的球队将从这次失败中吸取教训，这是他们自2007年美洲杯决赛负于巴西以来首次在常规时间中失利。

“我们将把它作为即将到来的比赛的一个教训。我们继续依靠自己。一开始就输球并不容易，但如果我们击败巴拉圭，我们就会回到一个舒适的状态。”

主教练莱昂内尔·斯卡罗尼对萨尔瓦多丰特诺瓦球场的状况感到愤怒。

“我发现球场的状况令人遗憾，这是那里的第一场比赛，我不想想象接下来会发生什么。对这些球员来说，在那里踢球还有很多值得期待的地方。”