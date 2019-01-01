无暇分心 罗杰斯淡化枪手传言：媒体就爱写这些

有传闻说蓝狐主帅有可能接替埃梅里在酋长球场的位置，但他否认了即将转会的传言。

布伦丹·罗杰斯淡化了他可能离开莱斯特城去阿森纳的猜测，强调他在王权球场还有很多工作要做。

在上个月埃梅里被解雇后，这名蓝狐主帅与酋长球场的空缺主帅职位联系在了一起，因为枪手希望扭转他们糟糕的赛季。

在周日对阵埃弗顿的比赛中，依靠伊赫纳乔在伤停补时阶段的制胜一球，罗杰斯在与埃弗顿的比赛中又得到了3分，他在赛后被问到有关他的未来。

“听着，大多数主帅的合同里可能都有条款。”他告诉天空体育：“这都是假设——你们这些媒体人需要写东西。我们取得了辉煌的胜利。我们逆转得很好。我在八、九个月前做了改变。我感到很高兴。我们还有很多工作要做。我很幸运能与一些优秀的俱乐部和机构合作。我们的目标是帮助俱乐部进入前六名。”

后来在接受BBC体育采访时，他补充道：“我主要关注莱斯特城。他们一直是我的首要任务。自从我来到这里，每一分钟我都很享受。我们还有很多工作要做，对此我很兴奋。所以我现在非常关注莱斯特城。”

罗杰斯承认，他对自己的球队能够回来取得胜利感到很高兴，同时他也对裁判格雷厄姆·斯科特做出的一系列VAR判罚表示了赞赏。

“我为球队感到骄傲。”他补充道：“和一个5-4-1的球队比赛——当你承认失败的时候会更困难。我们在中场休息时重申要保持耐心。在下半场，我们有了改变格局的想法。就在我们得分之前，我们开始突破。在第一个进球后，我们获得了良好的势头。”

“如果有更好的传球，我们可以得到更多。我为他（伊赫纳乔）和其他球员感到高兴，因为他们踢得没那么多。我非常非常高兴。”

“值得一提的是，裁判们受到了批评，但今天真的该给他们加分。当你看到点球回来时，（裁判）格雷厄姆·斯科特判了点球，但VAR没有判，或许他是对的。然后VAR证明了伊赫纳乔的进球有效。”