无所遁形 意足协主席提议用VAR识别种族歧视者

这项有争议的技术可能会被证明在消除足球比赛中丑陋部分方面非常有用。

意大利足协主席提议，VAR技术可以用来在比赛中赶走种族主义者。

加布里埃尔·格拉维纳主席表示，意大利足协将寻求有关部门的支持，以改进视频技术，从而锁定滋事分子。

VAR（即视频助理裁判）系统已经成为现代足球的一个主要组成部分，但它只帮助裁判在球场上做出正确的决定。

根据格拉维纳的说法，同样的设备也可以用于密切监视赛场上的看台。虽然闭路电视已经经常用于观察球迷的行为，但格拉维纳似乎认为应该使用更高级别的组件。

在接受天空体育采访时，格拉维纳说：“如果是一个人，两个人或十个人，就必须采取行动。如今，企业可以通过技术来识别责任人。我们有一个实验，应该会有很好的结果，我们很快就会谈到它。我无意放松警惕——足球界也没有。让我感到惊讶的是，有时会听到一些（辱骂的）歌曲，而有时听不到：我们需要了解原因，这是不正常的。我们将用VAR来对付‘buu’（在意大利被视为种族主义的嘘声）。”

在周一保加利亚对阵英格兰的比赛中，多名主场球迷对客队的球员进行种族主义辱骂，其中一些人还敬纳粹礼。保加利亚足协主席米哈伊洛夫周二在被保加利亚总理告知必须下台后辞职，政府威胁要从足协撤资。

格拉维纳还表示，任何关于意大利是“种族歧视最集中的国家”的看法都是错误的。

相反，格拉维纳说：“这是一个普遍的现象，应该受到整个非洲大陆的强烈谴责。”

他呼吁政府当局与体育机构合作，打击种族主义，并表示，在警方和政治联盟的支持下，“改善技术层面”应对这一问题应该是一个优先事项。

“如果我们团结起来，专注于一个共同的目标——把这些人从我们的比赛中赶走，我们就能赢得这场战斗。”格拉维纳补充说。