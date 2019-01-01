无所谓 洛萨诺对外界的假摔批评声毫不介意

这位墨西哥国脚坚持说，他不是故意让对手受到裁判的警告的，并指责后卫们肢体上的对抗行为。

埃因霍温前锋洛萨诺猛烈抨击了那些指责他假摔的评论家，称他不在乎他们的看法。

墨西哥国脚洛萨诺本赛季在荷甲联赛攻入17球，并提供11次助攻，但被控在对阵纳克布雷达的比赛中假摔。

他否认自己试图欺骗防守球员让他们得到警告，而是强调了在荷兰顶级联赛中踢球时身体素质的重要性。

“如果有人说假摔或者故意让对手得到一张黄牌，我不在乎。”这位23岁的球员说。

“我知道这不是真的，这就够了。和我谈论这么一个错误是毫无意义的。这和在墨西哥没有什么不同。”

洛萨诺继续说道：“在对阵不同的后卫时，你需要做的还有很多。”他还强调说荷甲的后卫“几乎都是高大强壮的小伙子”。

这名边锋于2017年7月从帕丘卡加盟埃因霍温，他也否认故意寻求身体接触的。

他认为他的踢球方式迫使防守队员依靠身体上的优势来对抗他，如果他的对手最终犯规而得到警告的话，那也是他们自己的错。

“这里(荷兰)的后卫是许多球队中最好的球员。我试着在比赛中帮助我的球队，防守队员也想帮助他们的球队。所以他们不得不阻止我。”

“如果他们不能以正常的方式做到这一点，他们就会用另一种方式，那就是犯规。他们冒着吃牌的风险。”

“我想做的就是控制住球，我用使用我的整个身体去做到这一点。有时有身体接触是正常的。这么多后卫在对抗我的比赛中得到一张黄牌，我想这就足够了。”

“荷兰队的后卫有时候铲球太狠了，还会拉扯我的衣服，”洛扎诺说。

上赛季在荷甲出场30次的球员中，只有一名球员，维特斯的图拉尼·塞莱罗，每场比赛被犯规的次数和洛萨诺一样多。

这两名球员在2018/19赛季平均每场比赛都遭遇了2.3次犯规。