无所畏惧 曼联U23将迎接92班球队的考验

尼尔·伍德的U23队更像是U19队，但他说他们已经准备好迎接周三在索尔福德的身体对抗。

尼尔·伍德在边线上向裁判咆哮，恳求裁判给他的球员提供更多保护。

但在某种程度上，这正是这位曼联U23主教练所希望的。他知道他有一群令人兴奋的年轻人。但他不知道的是，他们将如何应对成年队足球的残酷的身体对抗。

因此，他组织了一场对英冠球队哈德斯菲尔德的季前友谊赛，让他的球员们接受考验。

其他球队

他们成功经受住考验，在约翰·史密斯的球场3-3战平了对手，在比赛的很长一段时间里，曼联U23能完成快速有效的传球。

然而，伍德的一些小球员对主队的粗暴战术感到失望，这导致伊森·加尔布雷斯和汉尼巴尔·梅杰布里双双因报复性犯规而领到黄牌。

“我告诉他们不要被裁判分心，不管他是好是坏。我告诉他们把这件事留给我，集中精力在球场上。”伍德告诉记者：“很多时候，当你和更有经验的球员比赛时，他们会故意踢你来拖延你的比赛，所以这对我们来说是一个挑战。”

“如果你被撞了，重新站起来，表现出你不会被吓倒的样子。”

伍德认为这是球队在哈德斯菲尔德中学到的主要教训。他很有信心，他的球员们将会带着这种无所畏惧的态度参加周三与索尔福德的英锦赛比赛。

“我们现在已经习惯了（成年队足球的身体对抗）。”伍德在比赛前说。“我们知道即将到来的挑战。”

然而，与索尔福德的比赛显然给球队带来了压力。

曼联的这批潜力新星将试图证明自己的实力，以对抗由俱乐部著名的“92班”——瑞恩·吉格斯、加里·内维尔、菲尔·内维尔、保罗·斯科尔斯、尼基·巴特和大卫·贝克汉姆成员——所拥有的球队。

当然，将伍德的球员与这些巨星相提并论是不公平的。毕竟，这样的群体一代只出现一次。此外，预备队足球的本质在过去的三十年里发生了巨大的变化。

当吉格斯和他的队友们都是有抱负的职业球员的时候，预备队被认为是进入一线队阵容的最后一步，或者是让资深球员提高比赛状态的有效工具。

现在，U23被认为是一支发展中的球队，一支专注于为职业足球做准备的球队，有时在老特拉福德，但更多的时候是在其他地方。

“年长的球员将在下个月被租借出去，年轻的球员将会得到提升。”现任曼联一线队发展主管的巴特在俱乐部官方网站上说。

的确，这说明近年来的球员储备变得越来越年轻。这是一支19岁以下的球队，而不是23岁以下的球队，面对哈德斯菲尔德时，球队的平均年龄是18.5岁。

现在的目标不是确保胜利，而是提高球员水平。这并不是说曼联没有击败索尔福德的欲望和天赋；当然有。

我们只需要回顾一下他们上个赛季在英锦赛上的表现——他们第一次出现在这项赛事中——就能知道预备队的竞争有多激烈。在与罗瑟勒姆、唐卡斯特和林肯城等球队的比赛中，他们都取得了艰难的胜利。

然而，这次的细微差别在于，伍德拥有一线队经验的球员更少。一年前，他还能联系到钟塔西、安吉尔·戈麦斯和梅森·格林伍德等人，这些人这次都不在。

另外，作为2019-20赛季球队的中流砥柱，詹姆斯·加纳也将被租借到哈德斯菲尔德。

最终的结果是曼联将派出一支年轻而缺乏经验的球队来对抗索尔福德。迪伦·莱维特的缺席使球队更加孱弱，他将在查尔顿度过整个赛季。

伍德的球队会发现这场比赛是艰难的。但如果他们发现自己在半岛球场需要灵感，他们只需要看看看台，吉格斯和加里·内维尔将坐在那里。

“92班”不仅有天赋；他们在精神上也很顽强。

伍德说他的队员们已经准备好迎接即将到来的身体对抗；我们马上就会知道这是不是真的。